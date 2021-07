V Grónsku padol teplotný rekord: Od júna zmizlo vyše 100 miliárd ton ľadu

V Grónsku tento týždeň padol teplotný rekord, keď teplomery v stredu namerali 19,8 stupňa Celzia, a tamojšie ľadovce sa teraz topia obrovskou rýchlosťou.

V utorok sa roztopilo 8,5 miliardy ton ľadu, čo je množstvo, ktoré by podľa vedcov stačilo na to, aby celý americký štát Florida pokrylo päť centimetrov vysoká vrstva vody. Na twitteri to oznámila Svetová meteorologická organizácia (WMO).

Roztápanie ľadu v Grónsku podrobne monitoruje dánsky server Polar Portal. Z jeho dát vyplýva, že okrem utorka dosiahlo topenie ďalší vrchol vo štvrtok, kedy zmizlo 8,4 miliardy ton ľadu. Podľa WMO je to síce menej ako v roku 2019, kedy sa ľad topil ešte rýchlejšie, teraz ale topenie zasahuje ďaleko väčšiu oblasť.

"Topenie dosiahlo obrovských rozmerov a pravdepodobne zmení podobu Grónska, pretože v najbližších rokoch len urýchli ďalšie roztápanie a s ním spojené stúpanie hladiny oceánu," citoval denník The Guardian glaciology Marka Tedesco z americkej Kolumbijskej univerzity.

Sezóna topenia ľadovcov v Grónsku trvá spravidla od júna do augusta. Tento rok už podľa Polar Portal od júna zmizlo vyše 100 miliárd ton ľadu.

"Ťažko povedať, či to ohľadom topenia tento rok bude rekordný rok, ale nad ľadovcami je teraz množstvo teplého a vlhkého vzduchu, ktorý topenie urýchľuje," uviedol Brad Lipovský z univerzity vo Washingtone. "Znepokojujúca je pre mňa ale iná vec: politická reakcia alebo skôr jej absencia. Stúpanie hladín oceánu je ako pomaly idúci vlak, ktorý ale nemožno zastaviť, akonáhle naberie rýchlosť. Moc dobré správy to nie sú," dodal.