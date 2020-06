Na rodinnej oslave sa nakazilo koronavírusom 18 ľudí, jeden bojuje o život: Zarážajúce zistenie

Rodinná oslava tridsiatych narodenín sa zvrtla. Osemnásť z 25 hostí sa nakazilo koronavírusom.

Príbuzní Rona Barbosu sa zišli minulý mesiac v texaskom Carolltone, aby oslávili tridsiate narodeniny manželky jeho syna. Ako informuje Metro, traja členovia rodiny skončili v nemocnici.

Stretnutie, ktoré nebolo v súlade so zákonom, sa zmenilo na hromadnú nákazu. V nemocnici boli hospitalizovaní aj Ronovi rodičia Frank a Carole. Liečbu musí podstúpiť aj jeho sestra Kathy, ktorá bojuje s rakovinou.

Frank, ktorý má už vyše 80 rokov, leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Doktori sa obávajú, že onedlho mu bude musieť s dýchaním pomáhať pľúcny ventilátor. Carole, ktorá je už 68 rokov Frankovou manželkou, nie je vážne chorá. Vyzerá to tak, že ich dcéra Kathy sa už uzdravuje, aj napriek tomu, že podstupuje chemoterapiu pre rakovinu prsníkov. Nakazila sa koronavírusom, hoci po dobu celej oslavy stála vonku na terase, aby dodržiavala vzdialenosť.

Ron si myslí, že jeho matka sa nakazila koronavírusom, keď sa zastavila na oslave, aby odovzdala darček. Potom mala preniesť ochorenie na jeho otca. "Stav môjho otca je vážny. Lekári vravia, že toto je jeden z posledných klincov do jeho rakvy," hovorí Ron. Podľa neho doniesol koronavírus na oslavu jeho synovec. Ten trpel kašľom, no nepripisoval mu veľkú dôležitosť. Myslel si, že kašle v dôsledku práce na stavenisku.

Zdravotník Ron s manželkou sa odmietli zúčastniť tejto oslavy pre obavy zo šírenia koronavírusu. Tie sa aj nakoniec ukázali opodstatnené, keď sa jeho synovec na tejto udalosti rozprával so siedmimi členmi rodiny. Všetci z nich sa nakazili koronavírusom. Tí siedmi nakazili ochorením desiatich ďalších blízkych, čím sa počet nakazených ustálil na čísle osemnásť. Na oslave sa nachádzalo dokopy 25 hostí.

"Netrvalo to dlho, iba pár hodín," hovorí Ron o večierku. "No za tú nedlhú dobu sa stihlo 18 členov rodiny nakaziť koronavírusom." Keď sa začala prejavovať nákaza aj u ďalších hostí, vynadali im za tento nápad usporiadať oslavu. "Vedeli sme, že sa to stane, celý čas sme tŕpli od strachu." V posledných týždňoch bojoval s mnohými emóciami. Spočiatku bol zhrozený, no teraz už drží celá rodina spolu.

Ronov otec potrebuje krvnú plazmu od nejakého už vyliečeného pacienta, aby sa zvýšili jeho šance na prežitie. Ron preto vyzval všetkých možných darcov, aby neváhali. Texaský guvernér Greg Abbott zatiaľ neplánuje začať uvoľňovať opatrenia. V štáte pribudlo za dva dni vyše 5000 prípadov nákazy.