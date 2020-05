Košické prostitútky zrazila koronakríza na kolená: Bitka o klientov a sex za 10 eur

Aj kňažky lásky spomínajú na dobré časy... Prostitútka Ingrid (24) z Košíc otvorene prehovorila o pomeroch v uliciach počas pandémie.

Obavy ľudí z koronavírusu spôsobili v tomto džobe okrem dramatického poklesu príjmov aj vyhrotený konkurenčný boj o klientelu. Ingrid sa po skončení základnej školy začala živiť prostitúciou. Dnes toto remeslo živí aj jej dieťa, kým jeho otec sedí za mrežami. Odkedy sa začali objavovať prvé prípady koronavírusu na Slovensku, ľudia sa podľa nej začali rýchlej láske vyhýbať.

„Nemali sme ľudí ani prácu. Kým v minulosti som za mesiac zarobila aj vyše 2-tisíc €, v marci a apríli som mala len jedného zákazníka za 20 €. Niektorí ľudia nám zadarmo dali zopár eur, aby sme tam nestáli a išli preč, nech nechytíme koronavírus. Ľutovali nás,” spomína Ingrid. Žalostnú situáciu zneužil podvodník, ktorý jej zaplatil falošnými peniazmi. O každé euro bola doslova bitka.

„Zákazník prišiel a nechcel dať viac ako 10 €. Boli sme schopné ísť aj za tieto smiešne peniaze. Medzi sebou sme sa hádali, aj bili pre jedného klienta, lebo ani jedna z nás nezarábala. Nikdy som pri tejto práci neplakala. Teraz som sa už ale neudržala, lebo som nemala nič zarobené a tak som nemala z čoho uživiť seba i dieťa,” opísala ťažké časy.

Pracovali s rúškami

Pre obavy zo šírenia vírusu boli ženy na ulici pravidelne kontrolované zdravotníkmi aj policajtmi. „Merali nám teplotu a pozerali, či dodržujeme odstup od ľudí i nosenie rúšok. Stále sme pri sebe mali dezinfekciu na ruky. Všetky sme zdravé, nemáme choroby. S každým zákazníkom idem výlučne s ochranou. Rúška sme na sebe mali aj počas práce,” zdôraznila.

Podľa nej sa v ich kruhoch žiaden prípad koronavírusu neobjavil. Uvoľnenie vládnych opatrení už pomohlo aj im, zákazníci postupne pribúdajú. Dievčatá našli aj spôsob, aby sa pre klientelu nehádali. „Keď príde človek na aute, ideme za ním všetky a necháme ho, nech si vyberie. Už je to lepšie, znovu začíname mať ľudí, ale stále máme málo roboty,” uzavrela Ingrid.

Sex maximálne vo dvojici

Nemecké prostitútky sa pre koronu takisto dostali do zlej finančnej situácie a chcú sa rýchlo vrátiť do práce. Predložili preto nový hygienický plán, ktorý počíta napr. so sexom maximálne vo dvojici alebo s vždy nasadenou ochranou úst a nosa. „Situácia je katastrofálna,“ tvrdí Susanne Bleier Wilp z nemeckého Zväzu pre erotické a sexuálne služby, podľa ktorej sa v Nemecku prostitúciou živí až 200-tisíc žien a mužov. Len zhruba 33-tisíc z nich je pritom oficiálne registrovaných, a má teda v čase pandémie nárok na podporu zo strany štátu. (čtk)