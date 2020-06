Za deň pribudlo na svete rekordných 183-tisíc nakazených: Ohniskom je Amerika, čo sa deje v Európe?

Za jediný deň pribudlo doposiaľ najviac nakazených.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa za 24 hodín nakazilo koronavírusom rekordných 183-tisíc ľudí. Najviac ich zaznamenali v Brazílii. Ohniskom nákazy je teraz americký kontinent, no ani Európa nemá vyhraté. Počet infikovaných vo svete prekročil 9 miliónov, takmer 500-tisíc ľudí ochoreniu podľahlo.

Americký kontinent

Nákaza sa dnes šíri aj v južnej Ázii či na Blízkom východe. No za epicentrum sa stále považuje Severná, Stredná a Južná Amerika. Smutný rekord držia USA, v ktorých evidovali takmer 2,4 milióna chorých a 122 000 ľudí zomrelo. Celá Latinská Amerika zaznamenala 2 milióny nakazených, z toho polovica bola v Brazílii. Tam počet obetí prekročil 50 000. Spory sa vedú okolo štatistík. Niektoré menšie juhoamerické krajiny ich vedú striktnejšie ako iné. V Čile musel preto odstúpiť minister zdravotníctva Jaime Maňalich. Ukázalo sa, že pre WHO hlásil dvakrát viac obetí ako udával miestnym médiám. Po odhalení tvrdil, že pre WHO zarátaval aj úmrtia s podozrením na COVID-19 a do médií hlásil iba tie, pri ktorých to potvrdili laboratórne testy.

Nemecko

V krajine výrazne stúplo reprodukčné číslo. Kým v piatok bolo na úrovni 1,06, v nedeľu to už bolo 2,88. Číslo udáva, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný. Aktuálne sú to takmer traja ľudia a znamená to, že choroba sa ďalej šíri.

Nemecko v poslednom čase trápi výskyt koronavírusu vo viacerých mäsokombinátoch. Na jatkách firmy Tönnies v meste Rheda-Wiedenbrück evidujú 1 331 infikovaných. Je to jeden z najväčších podnikov tohto typu v Nemecku. Zostane zavretý najmenej 2 týždne, v karanténe je 7 000 ľudí – všetci zamestnanci a ich rodinní príslušníci, vrátane vedenia firmy. V celom okrese uzavreli školy a škôlky.

Ďalším lokálnym ohniskom je obytný komplex v Göttingene v Dolnom Sasku. Nakazilo sa tam 120 ľudí, úrady preto nariadili karanténu pre všetkých 700 obyvateľov. Väčšina poslúchla, no približne 200 chcelo cez víkend komplex opustiť. Miestnej polícii preto museli prísť na pomoc posily.

Zvyšok Európy

Španielsko po troch mesiacoch zrušilo núdzové opatrenia a otvorilo hranice pre návštevníkov z väčšiny európskych krajín. Cestujúcim po prílete zmerajú teplotu, musia informovať, či majú symptómy, a poskytnúť svoje kontaktné informácie.

Aj Francúzsko postupne uvoľňuje obmedzenia, najnovšie sa opäť otvárajú kiná, hoci len s obmedzeným počtom návštevníkov, ktorí musia mať rúška. V Bulharsku zaznamenali rekordný týždenný nárast infikovaných – počet stúpol o 606. Preto v krajine obnovili povinnosť nosiť rúška.