Bujaré oslavy Neapolčanov nezostali bez povšimnutia: Je to bezohľadné a nebezpečné

Bujaré oslavy tisícok fanúšikov futbalistov SSC Neapol po zisku Talianskeho pohára vzbudili nevôľu zdravotných úradov.

Temperamentní priaznivci "Partenopei" po stredajšom úspechu svojich miláčikov vo finále s Juventusom Turín

Zástupca generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Ranieri Guerra označil konanie priaznivcov za bezohľadné. "Toto si nemôžeme dovoliť. Je to nebezpečné. Pripomenulo mi to zápas Ligy majstrov Atalanty s Valenciou v Bergame, ktorý bol kľúčovým faktorom spustenia smrtiaceho vírusu v oblasti," citovala ho agentúra AP.

Finále na Olympijskom štadióne v Ríme sa hralo bez divákov. Krátko po zápase sa ale ulice a námestia v centre Neapola zaplnili oslavujúcimi fanúšikmi. V Taliansku si pandémia ochorenia COVID-19 vyžiadala takmer 35.000 obetí.