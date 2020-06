Pellegrini vidí priestor na diskusiu o vytvorení klubu v septembri: Ešte nie je jasné, kto všetko sa k nemu pridá

Diskusia o vytvorení samostatného poslaneckého klubu prípadnej novej strany Petra Pellegriniho po jeho odchode zo Smeru-SD je nateraz predčasná. Uviedol pre TASR Pellegrini.

Priestor na prípadné zriadenie poslaneckého klubu vidí na septembrovej schôdzi parlamentu. Pellegrini cez týždeň oznámil, že odíde zo Smeru-SD. Nasledovať ho budú aj ďalší súčasní poslanci Smeru-SD.

"Pre mňa pravdepodobne rozhodujúci bude september, keď by sa mohlo v parlamente dohadovať o vzniku klubu, a tam tie počty môžu byť úplne iné," povedal počas týždňa Pellegrini.

Zatiaľ nekonkretizoval mená kolegov, ktorí by sa mohli pridať do jeho novej strany. Podľa vlastných slov by bol rád, kedy sa spoločne postavili pred médiá v najbližších dňoch. Verí, že v nasledujúcich mesiacoch bude záujemcov stále viac.

Podporu Pellegrinimu doteraz vyjadrili napríklad poslanci Smeru-SD Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok či Richard Raši, Peter Žiga a Peter Kmec. Dlhodobo s ním spolupracovala aj Denisa Saková, ktorá svoje rozhodnutie oznámi čoskoro. Podobne sa vyjadrili aj Ľubica Laššáková či Erik Tomáš. Pellegrini by tak v prípade ich vstupu do jeho novej strany mal dostatok poslancov na vytvorenie klubu.

Poslanecké kluby sa zvyčajne kreujú na ustanovujúcej schôdzi parlamentu po voľbách. Vytvoriť nový klub môžu poslanci aj v priebehu funkčného obdobia, musia však o to požiadať a musí im to podľa rokovacieho poriadku odsúhlasiť Národná rada (NR) SR. Na vznik klubu je potrebných najmenej osem poslancov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu počas volebného obdobia, klub zanikne.