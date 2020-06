Minister Krajčí o skončení núdzového stavu: Nemocnice budú od polnoci pracovať v štandardnom režime

Nemocnice budú od polnoci pracovať v štandardnom režime, v sobotu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) počas tlačovej besedy v popradskej nemocnici.

Pripomenul to v súvislosti s blížiacim sa koncom núdzového stavu, ktorý uplynie o polnoci zo soboty na nedeľu (14. 6.). Krajčí poznamenal, že zdravotníci nebudú v takzvanej mobilizačnej pohotovosti. "Dostávame sa tak do štandardného normálneho režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti, hoci Slovensko sa stále nachádza v mimoriadnej situácii," spresnil minister.

Podľa Krajčího sa končí aj povinnosť reprofilizácie lôžok v 15 koncových slovenských nemocniciach, ktoré mali ošetrovať pacientov s ochorením COVID-19. Dodáva, že nemocnice už nemusia zabezpečovať reprofilizáciu týchto lôžok a pacienti už budú výlučne riešení na infektologických ambulanciách.

Zároveň každá nemocnica by mala mať naďalej zabezpečenú triáž. "V prípade, že do nemocnice príde pacient, ktorý ma podozrenie na infekčné ochorenie alebo podozrivú epidemiologickú anamnézu, mal byť transferovaný na bezpečné miesto nemocnice, kde mu bude urobený odber tak, aby sa nedostal do styku s ďalšími pacientmi," doplnil minister. Núdzový stav sa skončí o polnoci zo soboty na nedeľu. Návrh na zrušenie núdzového stavu schválila vláda na rokovaní počas uplynulého týždňa. Mimoriadna situácia bude trvať naďalej aj po ukončení núdzového stavu.