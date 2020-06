Zomrel objaviteľ Kawasakiho choroby, ktorá sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s COVID-19

Vo veku 95 rokov zomrel japonský pediater Tomisaku Kawasaki, ktorý ako prvý popísal po ňom pomenovanú chorobu. Naposledy vydýchol v nemocnici v Tokiu, informovalo v stredu ním zriadené výskumné centrum.

Kawasakiho choroba je zriedkavé akútne horúčkové ochorenie, ktoré postihuje najmä deti. Je charakteristické zápalom malých a stredne veľkých ciev a môže viesť až k zlyhaniu orgánov.

Kawasaki ochorenie objavil prvýkrát v 60. rokoch, keď liečil deti s teplotou, červenými očami a vyrážkami. Choroba sa dostala znovu do centra pozornosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu, keď lekári vo viacerých krajinách u nakazených detí zistili veľmi podobné symptómy. Súvis medzi oboma chorobami však zatiaľ nie je dokázaný. Kawasaki viedol svoje výskumné centrum až do minulého roku a až do konca sa zasadzoval za lepšie pochopenie ním objavenej choroby.