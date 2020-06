Bývalý kouč Senice Michal Ščasný: Môžem robiť turistické mapy Trnavy!

Dočkal sa! Osem mesiacov trvalo, kým futbalová Senica vyrovnala svojmu bývalému trénerovi všetko, čo mu bola dlžná.

Michal Ščasný (41) prežil divoké vedenie klubu z druhého konca sveta, keď sa venezuelský majiteľ na Záhorí radšej ani neukazoval. Čo bolo horšie, zamestnancom klubu ani neposielal výplaty. Šéf lavičky vtedy dokonca kupoval niektorým hráčom z Afriky obedy, aby nehladovali.

Vo februári prišiel nový vlastník. Predtým, ako stihol zdupkať, Ščasného vyhodil. Až súčasný majiteľ dal veci do poriadku a ohlásil, že trénera vyplatil. „Je to pravda. Jedna splátka prišla pred licenčným konaním a druhá teraz. Som rád, aj keď som musel dlho čakať. V čase odchodu zo Senice som neveril, že peniaze ešte niekedy uvidím,“ priznal Ščasný pre Nový Čas.

Napriek tomu na Senicu nezanevrel. Pod rukami mal vraj šikovnú partiu hráčov, s ktorou sa mu podarilo v ťažkých klubových časoch odviesť veľký kus roboty. „Krátky angažmán nehodnotím negatívne. Pokrok bol viditeľný. Po Trnave som mal aj tam dobrý pocit z vykonanej práce. Veci okolo peňazí boli nepríjemné, no nemohli sme ich ovplyvniť.“

Je na voľnej nohe. S rodinkou žije v Trnave, len pár metrov od štadióna Spartaka, okolo ktorého často tlačí kočík. „Chodíme s dcérkou Zoe na prechádzky. Mohol by som mať už aj nový džob a robiť mapy mesta pre Google. V Trnave som prešiel hádam všetky ulice,“ hovorí s úsmevom. Do riešenia budúcnosti sa príliš nehrnie. Vie, čo je na programe dňa. „S výnimkou Dunajskej Stredy riešia kluby teraz skôr existenčné problémy ako zmeny trénerov. Som s tým zmierený. Obzerať po niečom sa začnem až na začiatku novej sezóny.“

Ščasný len nechápavo krúti hlavou nad rozhodnutím dohrať Fortuna ligu v skrátenom formáte a bez priameho zostupujúceho. „Nepochopil som to. Súhlasím s postojmi Trnavy i Slovana. V susedných štátoch, kde je priebeh pandémie horší ako u nás, už súťaže bežia a dohrávajú sa kompletne. U nás to, žiaľ, nejde. Je to komédia pre okolie. Kluby nám neurobili za hranicami dobré meno,“ dodal Ščasný.