Mladé talenty, ukážte sa a napodobnite Tótha, Fialkovú či Grigara

Mladí športovci, napodobnite svoje veľké vzory a vyhrajte finančné granty v hodnote 35-tisíc eur! Ukážte sa ako športové hviezdy nielen na súťažiach či v zápasoch, ale aj na Instagrame.

Sledovať Vás bude aj populárny influencer Expl0ited i poprední slovenskí športovci. Získané financie z programu Slovenského olympijského a športového výboru a Nadácie SOŠV Ukáž sa! môžete použiť na ďalší rozvoj svojej kariéry. Špeciálna výzva je určená pre športovcov vo veku 13 do 18 rokov. Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Veľké športové hviezdy komunikujú s fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sú najjednoduchší i najlacnejší spôsob prezentácie. Vďaka sociálnym sieťam propagujú aj svoj šport i svojich partnerov.

Ešte pred spustením programu Ukáž sa!, o ktorého podmienkach sa dočítate nižšie, sme oslovili úspešných slovenských športovcov s otázkou, prečo pracujú so sociálnymi sieťami a ako im pomohli v ich kariére.

MATEJ TÓTH (atletika)

„Sociálne siete sú veľmi dobrým komunikačným kanálom s fanúšikmi. Ich hlavnou výhodou je priamy zásah ľudí, ktorí sa o vás zaujímajú. Špeciálnou výhodou Instagramu je jednoduchosť. V dnešnej rýchlej dobe sa väčšine nechce čítať dlhé statusy. Fotografia dokáže v sekunde odovzdať to, čo chcete. Priamo v športovej oblasti mi sociálne siete nepomohli. Na druhej strane, šport a športovec je dnes komplex viacerých oblastí, nie iba športovej. Trénujeme pre úspech na pretekoch. Vďaka úspechu sa stávame populárnymi. Popularitu sa snažíme využiť na posunutie samotného športového úspechu na vyššiu úroveň. Pre mňa je to hlavne možnosť motivovať a inšpirovať ďalšie generácie. Bez sociálnych sietí by to však bolo oveľa náročnejšie.“ Otvoriť galériu Zdroj: TASR/JÁN KROŠLÁK

RICHARD TURY (skejtbording)

„Sociálne siete mi veľmi pomohli hlavne v propagácii samého seba, mojich sponzorov či dosiahnutých úspechov. Využívam ich aj na predvádzanie trikov na skejtborde. Vďaka nim a obsahu, ktorý uverejňujem, sa mi podarilo získať aj nových sponzorov či pozvánku na rôzne medzinárodné súťaže. Pridaná hodnota propagácie na sociálnych sieťach je jednoznačne motivácia fanúšikov k športovaniu – v mojom prípade k jazdeniu na skejtborde. Čím kvalitnejší obsah tvoríme, tým je jednoduchšie získať nových sponzorov aj z iných odvetví, než je šport. Sociálne siete využívam aj na rozširovanie svojich kontaktov.“ Otvoriť galériu Zdroj: TASR/FRANTIŠEK IVÁN

JAKUB GRIGAR (vodný slalom)

„Na prácu so sociálnymi sieťami mám dva dôvody. Žijeme v dobe, v ktorej sú pre sponzorov výsledky na sociálnych sieťach niekedy dôležitejšie ako výsledky na športovisku. Pre nich je dôležité, aby mali dobrú viditeľnosť a tá je na sociálnych sieťach celkom veľká. Druhý dôvod je, že keď si môj profil pozrie rodina a kamaráti, hneď vedia, kde som a čo som robil. Sociálne siete mi určite pomohli so sponzormi. Už aj pri takom obyčajnom a malom instagramovom účte, aký mám ja, sa nájdu ľudia, ktorí by radi spropagovali svoje produkty, ktoré vám s radosťou pošlú alebo vám za to dokonca aj zaplatia.“ Otvoriť galériu Zdroj: TASR/MIROSLAVA MLYNÁROVÁ

PAULÍNA FIALKOVÁ (biatlonistka)

„So sociálnymi sieťami pracujem, ale len v prirodzenom rozsahu. Nie je to moja primárna činnosť. Nevenujem im až tak veľa času, aby boli dokonalé, ale na druhej strane ich beriem ako súčasť mojej profesie. Pri dnešných možnostiach si fanúšikovia, ktorí mi často oddane fandia, zaslúžia kúsok zo mňa a z môjho súkromia. Instagram a sociálne siete sú len prostriedok, ako zaujať fanúšikov a odkryť im viac zo svojho života. Či už športového, alebo súkromného. Dá sa to krásne regulovať a to je obrovská výhoda.“ Otvoriť galériu Zdroj: TASR/MICHAL SVÍTOK

VÝZVA: MLADÍ ŠPORTOVCI, UKÁŽTE SA!

Hlavným cieľom projektu Ukáž sa!, ktorý je financovaný aj z prostriedkov Nadácie SPP, je pomôcť mladým slovenským športovcom, ktorí nemajú ideálne podmienky pre rozvoj talentu. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru i Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je Tipos, chcú zabezpečiť podmienky na plnohodnotnú športovú prípravu nádejí slovenského športu.

Stačí sa najskôr do 21. júna prihlásiť, potom počas prázdnin byť kreatívny na sociálnych sieťach. Členovia správnej rady Nadácie SOŠV vyberú 24 finalistov, ktorí odprezentujú svoju činnosť a šport v natočených videách. Verejnosť vyberie víťaza 5. ročníka Ukáž sa!

Doteraz počas prvých štyroch ročníkov Ukáž sa! prerozdelila Nadácia SOŠV 240-tisíc eur, ktoré pomohli k splneniu mnohých športových snov. Mladým športovcom vo veku od 13 do 18 rokov, ktorí spĺňajú podmienky a ešte sa neprihlásili do programu Ukáž sa!, Peter Kuric odporúča, aby neváhali. „Skúste sa prihlásiť a určite nebudete ľutovať. Dostanete sa do povedomia, odprezentujete seba i svoj šport. A ak vyhráte, financie vám pomôžu,“ odkazuje nasledovníkom.

Všetky informácie o grantovom programe Ukáž sa! sú na webe www.olympic.sk/ukazsa.