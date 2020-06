Párik cestovateľov uviazol na exotickej Sumatre: Roztomilé, s kým prečkajú koronu

Koronu prečkajú s orangutanmi! Koronavírusová izolácia či priamo karanténa zastihla každého v inej situácii.

Kto mohol, rozhodol sa prečkať ju na čo najpríjemnejšom mieste. Osamelá chata uprostred lesa znie dobre, však? No, možno by si ju vybrali aj Zuzana Barancová a Jeff Yip, keby stihli. Ale nestihli a hranice sa uzavreli práve v čase, keď oni boli na dovolenke na Sumatre. Paráda, nie?

Pár žije v anglickom Staffordshire a boli práve na cestách po Ázii, keď pandémia vypukla. Už to budú dva mesiace, čo zostali visieť na indonézskom ostrove Sumatra a stále netušia, kedy sa budú môcť vrátiť domov. Zuzka a Jeff sú dobrodruhovia od kosti. Túto cestu po juhovýchodnej Ázii začali minulý rok v decembri.

Začiatok opisuje Jeff na svojom blogu ako rozprávkový, no potom udrela pandémia. Relatívne bez problémov, hoci už s podozrením, zamierili na indonézsku Sumatru. „Indonézia mala byť našou poslednou destináciou pred návratom do Británie. Plán bol, aby sme začali na Sumatre, potom Jáva a Bali," píše Jeff. No ako sa hovorí, človek mieni, pánboh mení... Keď sa uzavreli hranice, pár práve v dedinke Bukit Lawang na Sumatre pozoroval orangutany.

„Prvé dni sa zdali byť normálne,“ prezradil pre britský denník Daily Mirror Jeff. „Už to budú dva mesiace, stále čakáme na správy o našej leteckej situácii.“ Hovorí tiež, že si dávajú pozor na rozpočet. To sa im pravdepodobne celkom darí, keďže za noc platia ani nie 6 eur a za jedlo pre jedného okolo 2 eur. Pár tvrdí, že ešte uvidia, ako sa situácia vyvinie, či po otvorení hraníc cestu dokončia, alebo pôjdu domov.