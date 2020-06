Košiar na Muráni má originálnych strážcov: My chránime ovečky pred vlkmi lepšie ako psy!

Ochránia ich pred predátormi. Somáriky v lokalite Biele Vody pri Muráni (okr. Revúca) majú ozaj bojovú úlohu.

Musia sa postarať o bezpečnosť ovečiek. Minuloročné jahniatka totiž spásajú trávu na lúkach, kde žijú tisícky sysľov. Hrozí však, že sa stanú terčom vlkov a medveďov. Práve preto ich na noc zatvárajú do košiara so somárikmi, ktoré prebrali úlohu strážneho psa.

Lokalita Biele Vody sa stala domovom pre sysle pred 20 rokmi, aj keď hrozilo ich úplné vyhynutie. Záchrana prišla v podobe somárikov, ktoré sa osvedčili ako živé kosačky na spásanie trávy. Po zime teda pravidelne nastupujú na lúku už niekoľko rokov.

Donedávna mali somáre pod dozorom iba roztomilé hlodavce, ich opatrovateľstvo sa však rozrástlo aj o ovečky. „Somáriky budú v noci chrániť stádo minuloročných jahniat pred vlkmi a medveďmi. A budú mať čo robiť, pretože sa tu pohybujú minimálne dva vlky, ktorí v predchádzajúcich týždňoch strhli tesne pri ohradníku viac ako 5 kusov jelenej zveri,“ vysvetlil zoológ a ochranár prírody Ervín Hapl. Ovečky má dva týždne pod dohľadom bača Štefan, ktorý ich každé ráno vypustí na pašu a na noc ich dáva do košiara k somárikom. „Jahniatka idú rovno k nim. Sú pod lesom a somáriky ich tam strážia. Neviem, čím to je, ale skutočne to funguje,“ priznáva prekvapene bača.

Podľa zoológa Hapla si vlky na somáriky netrúfnu. „Keď sa somáriky zľaknú, necúvajú, ale kopú. Keby zasiahli vlka do hlavy, nemusel by to ani prežiť,“ ozrejmil ochranár, podľa ktorého cieľom ochranárov je, aby sa celá oblasť Bielych Vôd postupne opäť zmenila na lúky vhodné na obhospodarovanie.