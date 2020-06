Progresívci zvolili do čela strany ženu Rómku: Bihariová ako nová alternatíva voči Matovičovej vláde

Na čele Progresívneho Slovenska vystriedala po neúspechu vo voľbách Irena Bihariová (39) Michala Trubana. Stranu chce dostať do parlamentu a zároveň byť konštruktívnou alternatívou voči Matovičovej vláde.

Predsedníčku mimoparlamentného hnutia zvolili delegáti na sneme, ktorý sa konal elektronickou formou v sobotu. Jej protikandidátom do čela Progresívneho Slovenska bol predchádzajúci predseda Michal Truban, ktorý tesne prehral. Bihariová získala 105 hlasov, Truban o 5 hlasov menej. Bihariová uviedla, že s Trubanom mali rovnaké hodnoty, ale rozchádzali sa v stratégii a cestách, ako ich dosiahnuť.

Nová šefka progresívcov by chcela klásť dôraz na obhajobu liberálnych slobôd, sociálny a zelený pilier. „Budeme musieť reagovať, aj v kontexte koronavírusu, na výzvy, ako sú elektronizácia vzdelávania, digitalizácia, dlhodobé investície do zelenej obnovy, vedy, výskumu... To sú veci, ktoré by malo PS v najbližšom období nastoľovať a prinášať v nich riešenia,“ objasnila Bihariová, podľa ktorej by hnutie malo zastávať centristické pozície.

„Čaká nás neľahké obdobie, v ktorom si uvedomujem svoju zodpovednosť za to, aby hnutie nezišlo z pozornosti verejnosti, aby aj napriek mimoparlamentnej pozícii dokázalo predstavovať odbornú a konštruktívnu alternatívu voči súčasnej vláde,“ vyhlásila Bihariová. Víťaznej kandidátke zablahoželal a zároveň vyjadril podporu aj jej oponent vo voľbe. „Nikto tu nie je pre funkcie, ale pre hodnoty a vízie, ktorým veríme,“ vyhlásil Truban na sociálnej sieti.