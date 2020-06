Progresívne Slovensko povedie žena! FOTO: Truban a Bihariová pred súbojom o kreslo lídra

Predsedníčkou mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) sa stala Irena Bihariová. Zvolili ju delegáti hnutia na sneme, ktorý sa konal elektronicky v sobotu. PS o tom informuje na sociálnej sieti. Protikandidátom bol Michal Truban.

Bihariová získala 105 hlasov, Truban 100 hlasov. Predsednícke kreslo ostalo prázdne po tom, ako sa Truban vzdal funkcie po prehratých parlamentných voľbách. Víťaznej kandidátke zablahoželal a zároveň vyjadril podporu aj jej oponent vo voľbe. "Nikto tu nie je pre funkcie, ale pre hodnoty a vízie, ktorým veríme," vyhlásil Truban na sociálnej sieti. "Budeme hlasno, aktívne a konštruktívne bojovať za práva, slobody a ašpirácie našich voličov, ktorí nám dali dôveru a naďalej pri nás stoja," zdôraznil.

Bihariová na sobotnej tlačovej konferencii uviedla, že s Trubanom mali rovnaké hodnoty, ale rozchádzali sa v stratégii a cestách, ako ich dosiahnuť. Nová predsedníčka by chcela klásť dôraz na obhajobu liberálnych slobôd, sociálny a zelený pilier. "Budeme musieť reagovať, aj v kontexte koronavírusu, na výzvy, ako sú elektronizácia vzdelávania, digitalizácia, dlhodobé investície do zelenej obnovy, vedy, výskumu. To sú veci, ktoré by malo PS v najbližšom období nastoľovať a prinášať v nich riešenia," uviedla s tým, že sa to od progresívcov očakáva.

PS sa hlási k centrizmu. To podľa nej znamená, že ak si ich cieľ bude vyžadovať ľavicové riešenie, použijú ľavicové, ak pravicové, použijú to. Za svoju politickú prioritu považuje líderka hnutia férový štát. Priblížila, že to chápe ako prístup ľudí k najkvalitnejším verejným službám, aby sa mohli tí, ktorí sa ocitnú v núdzi, spoľahnúť na štát. Taktiež, aby sa ľudia na okraji politického záujmu nemuseli cítiť ponížení, keď sa dožadujú svojich základných práv. Snem PS v sobotu rozhodol aj o nových podpredsedoch. Stali sa nimi Truban, Ivan Štefunko, Zora Jaurová, europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík.