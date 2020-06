Spoznajte s nami krásy Slovenska

Radi by ste opäť začali cestovať? Už sú to tri mesiace, čo boli úplne pozastavené akékoľvek zájazdy. Každý z nás sa správal zodpovedne a zážitky z cestovania si radšej odpustil. Život sa konečne až na pár obmedzení opäť vracia do normálnych koľají a postupne si môžeme opäť užívať tie najkrajšie zážitky, ktoré cestovanie prináša.