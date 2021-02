Modelka Linda Nývltová po 10 rokoch odišla z USA: Prečo chcem žiť na Slovensku

Úspešná slovenská modelka Linda Nývltová (38) sa modelingu venuje už len sporadicky. Teraz je z nej hlavne učiteľka jogy, ktorú objavila v Amerike, kde žila a pracovala.

Po rokoch života v zahraničí opäť býva v Bratislave, kam sa vrátila, pretože miluje svoju rodinu, na ktorú je veľmi naviazaná.

„V Amerike som žila desať rokov, posledné dva som si ale postupne všetky aktivity presunula na Slovensko, aj keď do USA som lietala veľmi často,“ začína svoje rozprávanie úspešná modelka, ktorá spoza veľkej mláky priletela tesne pred vypuknutím koronakrízy.

V zahraničí zostať nechcela

„Cítila som, že sa chcem vrátiť naspäť, mám tu rodinu, zázemie, Slovensko je môj domov, mám malého dvojročného synovca, ktorého veľmi ľúbim. Nikdy som nechcela zostať žiť natrvalo v zahraničí, potrebovala som sa vrátiť ku koreňom,“ vysvetľuje.

Aj ľudia v Spojených štátoch sú úplne iní ako na Slovensku. „Američania sú otvorení všetkému novému, čo prichádza. Majú obrovské sebavedomie a vedia sa predať. A tiež sa tešia z úspechu iných, lebo to vidia ako motiváciu. Veľmi mi však chýbali hlboké vzťahy, autenticita a lojálnosť. My nie sme povrchní.“

Život v inej krajine má svoje plusy aj mínusy. „V Los Angeles je určite viac možností kam ísť. Zvykla som napríklad chodievať do rôznych galérií, na výstavy, stále sa tam niečo dialo. V Bratislave som si to ale vykompenzovala rôznymi výletmi do prírody.“

Cvičí aj s Adelou

Modelingu sa venuje už len príležitostne. „Nechodím už na kastingy, občas príjmem spoluprácu, ak ide o zaujímavý projekt, alebo mediálnu podporu cez sociálne siete.“ To, čo ju teraz zamestnáva najviac, je joga. „Venujem sa jej dlhé roky, najskôr ako laik a uchvátila ma od začiatku, postupne som sa teda do jej tajomstiev dostávala hlbšie. Potom prišiel moment, keď som začala chodiť na rôzne semináre a workshopy, až som si spravila výcvik certifikovaného učiteľa jogy. Prvý výcvik trvá 200 hodín, naučíte sa viac o filozofii, ľudskej anatómii, pózach... Jeho súčasťou bolo aj to, že vás naučia, ako učiť jogu. Najskôr som teda učila kamarátov, ktorí sa neskôr stali mojimi klientmi. Začalo ma to veľmi baviť a naozaj som sa v tom našla. Odvtedy som absolvovala mnoho ďalších.“