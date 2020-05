Ako majú od 1. júna fungovať školské jedálne: Budú deti jesť obedy v triedach?

Škôlky a školy sa čoskoro opäť zaplnia. Rodičia predškolákov i žiakov prvého stupňa a piateho ročníka základnej školy sa môžu rozhodnúť, či dieťa do zariadenia pošlú.

Zariadenia majú niečo vyše týždňa na to, aby zistili počty detí, ktoré sa opäť zaradia do vzdelávacieho procesu. A samozrejme na to, aby sa umožnili bezproblémový návrat detí a žiakov. Ale ako to bude so stravovaním? Kde budú deti obedovať a ako to bude fungovať?

Mestá a obce 1. júna otvoria nielen školy, ale aj školské jedálne. Ak sa to dá, teda podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu, môžu stravovanie zabezpečovať v bežnej podobe. Dôležité je, aby dodržiavali pravidlá sformulované hlavným hygienikom a ministerstvom školstva. Ak má vaše dieťa špeciálnu diétu, napríklad bezlepkovú, bude lepšie, ak si situáciu vopred overíte.

Školské jedálne nemusia mať kapacitu variť takéto jedlá a viacero škôl už vopred hlási, že nosenie vlastného obeda do školskej jedálne bude zakázané. Ak to je možné, deti by sa mali stravovať v miestnosti, kde sa zdržujú cez deň, a jednotlivé skupiny detí by sa nemali navzájom miešať. Čo určite treba, je zabezpečiť, aby si jedlo a pitie deti nenakladali samé. Na tom, či ide o materskú, alebo o základnú školu, nezáleží.

„V súčasnosti zisťujeme, aký bude záujem zo strany rodičov, aby sme zabezpečili vyučovanie, ale aj stravovanie pre daný počet detí,“ vysvetlil Zoltán Horváth, starosta Tomášikova. Ako doplnil, ešte nevedia presne, koľko rodičov sa rozhodne deti na vyučovanie poslať a koľko ich nechá doma, ale očakáva, že by sa ich mohlo zúčastniť tak 70 %. „Viem, že názory sú rôzne. Sú rodičia, ktorí zatiaľ nechcú deti poslať do škôlky či školy,“ dodal starosta.

Základné pravidlá v školských jedálňach

1. Výdaj jedla

- jedlo treba vydať do 3 hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu

2. Miesto výdaja

- ak to je možné, odporúča sa stravovanie v miestnosti, kde sa skupina detí zdržuje cez deň.

- tento variant prináša otázku, či si deti po jedlo pôjdu samé, alebo im ho do triedy dovezú. To by mohlo navýšiť počet potrebného personálu.

3. Zákaz miešania skupín

- v prípade stravovania v jedálni materskej alebo základnej školy sa odporúča, aby sa skupiny detí nepremiešavali,

- najlepšie by teda bolo, aby bola v jedálni v jednej chvíli vždy len jedna skupina, ale to bude zrejme spôsobovať problémy s tým, aby všetky deti stihli obed v rozumnom čase.

4. Spôsob výdaja

- personál stravu vydáva spolu s čistým príborom

- deti si jedlo a pitie nenakladajú samé, ani si neberú príbory. Pro malých deťoch to takto zväčša býva aj bežnom režime, takže personál bude zrejme zvyknutý,

- pri príprave jedál a pri vydávaní treba dodržiavať bežné hygienické pravidlá. Dá sa predpokladať, že pedagogický personál dohliadne na deti, aby si ruky umývali pravidelne a pred jedlom obzvlášť.

Okienko pre ostatných

Aj deti, ktoré ostanú doma, si môžu pochutnať na školskom obede. Od 13. mája platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré hovorí, že rodičia stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku a odnesú deťom. Mnohé školské jedálne slúžia aj iným, tzv. externým stravníkom, napr. dôchodcom. Aby sa eliminoval kontakt s deťmi, musia mať výdajné okienko a dodržiavať opatrenia:

- vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)

- dodržiavanie 2 m odstupov

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk

- vydávajúci personál je povinný používať jednorazové rukavice