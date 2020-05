Poslanci Smeru si s ĽSNS vytvorili spoločnú platformu: Ostré reakcie straníckych kolegov

Vznik platformy hodnotovej politiky dvoch poslancov Smeru-SD v spolupráci s poslancami ĽSNS je v rozpore s hodnotovým ukotvením strany Smer-SD.

"Pozícia a hodnotové otázky strany Smer-SD sú známe a jednoznačné. Pokiaľ ho poslanci nezdieľajú, mali by znášať zodpovednosť, pričom jednou z možností je aj odchod," uviedol podpredseda Smeru-SD Peter Žiga s tým, že obaja by mali svoj krok jasne vysvetliť. Akúkoľvek spoluprácu s extrémistickou ĽSNS označil za chybný krok aj podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Peter Pellegrini. Verí, že jeho stranícki kolegovia si uvedomia chybu a nebudú v diskusii pokračovať.

Založenie platformy poslancov Smeru-SD s kotlebovcami vníma Pellegrini ako ich individuálne rozhodnutie, ku ktorému by Smer-SD mal zaujať jasný postoj. "Môžeme diskutovať o hodnotách, ale je neprípustné viesť takúto debatu s extrémistickou stranou. Sociálna demokracia na Slovensku sa nesmie spriahať s extrémistami, ktorí dodnes spochybňujú napríklad SNP," podotkol.

Podpredseda Smeru-SD Richard Raši skonštatoval, že poslanci Smeru-SD Ján Podmanický a Marián Kéry ostatných členov o svojej iniciatívne neinformovali. "Keď som videl ich tlačovku, zostal som prekvapený. Aj keď nešlo priamo o kotlebovcov, ale o poslancov, ktorí kandidovali za KDŽP, mali si to s vedením strany vopred vydiskutovať," tvrdí. Podotkol, že namiesto diskusie o obsahu ich gesto prinieslo opačný efekt, teda komentáre, že Smer-SD sa spája s fašistami. Zdôraznil, že nejde o iniciatívu strany.

Poslanci Podmanický a Kéry spolu s poslancom Tomášom Tarabom (ĽSNS) oznámili minulý týždeň zámer založiť takzvanú platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov. Slúžiť by mala na to, aby sa poslanci s rovnakým názorom vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v hodnotových témach. Pozvali do nej aj koaličných poslancov, hnutie OĽaNO deklarovalo, že sa k iniciatíve nepridá.