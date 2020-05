Problémy slovenských spevákov v SuperStar: Testy na koronavírus a veľké komplikácie!

Účinkujúci aj štáb markizáckej šou SuperStar museli v rámci prísnych bezpečnostných opatrení podstúpiť povinné testovanie na koronavírus.

Chystajú sa totiž do Prahy, kde budú naživo nakrúcať finálové kolá. Slovenská časť superstárovskej osádky však bude mať oveľa väčší problém ako ich českí kolegovia. Po návrate na Slovensko budú totiž musieť okamžite vstúpiť do štátom nariadenej karantény! Skončia hviezdy speváckej šou za múrmi zariadení, alebo sa zabarikádujú doma so štátnym monitorom ich mobilov? To je otázka, ktorú momentálne riešia kompetentní v Markíze. Problémom však môže byť aj porotcovská hviezda Paľo Habera (58), ktorá zdrhla na Floridu.

Ako včera informoval Nový Čas, účinkujúci a členovia štábu šou SuperStar podstúpili povinné testovanie na koronavírus priamo pred televíziou Markíza. Do zdravotníckeho stanu pred Markízou musel naklusať nielen režisér Pepe Majeský, ale aj speváci Barbora Piešová (19), Giovanni Ricci (21), Júlia Kramárová (18) a Timotej Májsky (22). Nakrúcanie bude prebiehať v Čechách a tam je potrebné preukázať sa negatívnym testom nie starším ako štyri dni.

Účinkujúci si tak už o pár dní budú baliť kufre. Finálové kolá sa však začnú až 24. mája a budú pokračovať posledným finálovým večerom 31. mája. Všetci účastníci však budú cestovať do stovežatej Prahy v poriadnom predstihu. „Príprava priamych prenosov je náročná a vyžaduje si čas, účastníci SuperStar spolu so štábom využijú dni v Prahe na nácviky a generálne skúšky,“ povedala Novému Času PR manažérka Markízy Lenka Horáková.

Vidia to ružovo

Otázne zatiaľ je, či sa spomínanej prípravy zúčastní aj porotca Paľo Habera. Ako Nový Čas informoval začiatkom týždňa, hudobník sa vybral na výlet na Floridu, kde vlastní luxusnú vilu. Po návrate spoza oceánu ho však nepochybne budú čakať rôzne opatrenia, ktorým sa nevyhne. Podľa aktuálnych informácií Ministerstva vnútra Českej republiky občania Európskej únie musia pri vstupe do Českej republiky predložiť lekárske potvrdenie o absolvovaní PCR testu a musia rátať aj s obmedzením voľného pohybu po území ČR po dobu 14 dní od vstupu na územie ČR.

To znamená, že výnimky sa týkajú ciest do zamestnania, ciest nevyhnutných k obstaraniu základných životných potrieb, ciest k lekárovi, za účelom neodkladných úradných záležitostí, späť do miesta bydliska a pohrebov. Podľa aktuálnych pravidiel to nebudú mať jednoduché ani súťažiaci a štáb po návrate na Slovensko, kde zatiaľ stále platí štátna karanténa. Ako uviedol premiér Igor Matovič, do konca týždňa chce, aby sa vytvoril systém domácej karantény, pri ktorej by sa dalo sledovať, či ju ľudia dodržiavajú prostredníctvom mobilných telefónov.

„Ak sa nič vážne nestane, v nedeľu bude systém pripravený a od budúceho týždňa pôjde do ostrej prevádzky,“ uviedol včera na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus ohľadnom domácej „smart“ karantény. Markíza situáciu ohľadom superstáristov vidí ružovo. „V čase ich návratu na Slovensko bude podľa aktuálne zverejnených informácií po rokovaní vlády SR platiť už len domáca karanténa,“ uviedla Horáková.

Každopádne, finále speváckej šou sa oproti minulým ročníkom bude líšiť. Nakrúcať sa bude v rúškach, rukaviciach a ochranných štítoch a šok môže nastať v hľadisku. Podľa informácií Nového Času totiž diváci pravdepodobne nebudú prítomní v pražských štúdiách Jinonice, nakoľko je povolených najviac sto ľudí na jednom mieste. Všetko však bude závisieť od aktuálne platných pravidiel v dobe nakrúcania.