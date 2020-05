Batthyány predáva majetok: Zbavuje sa chalupy za astronomickú sumu

Osobný raj na predaj! Herec Peter Batthyány (53) pred trinástimi rokmi spolu s exmanželkou Dagmar (53) zrekonštruovali chalupu z devätnásteho storočia neďaleko Dunajskej Stredy.

Rozprávkový dom v lone prírody sa však ocitol v ponuke realitnej kancelárie. Herec Novému Času prezradil, prečo bude mať vzácna nehnuteľnosť nového pána.

Exmanželia Batthyányovci stavbu z roku 1895 pretvorili na svoj obraz. Bolo to ich spoločné útočisko, dvojica si však dala zbohom. Práve to podľa Batthyányho slov zavážilo. „Sú to stovky štvorcových metrov obytnej plochy, veľký pozemok, čo tam budem sám?“ zdôvodnil Novému Času Peter, prečo sa domu zrieka. Sumu však prezradiť nechcel. „Ten dom má oveľa vyššiu hodnotu, než za ktorú ho predávam. Ja som to robil nie na predaj, ale pre seba, pre rodinu. Teraz to predávam, lebo človek sa posúva ďalej,“ spresnil herec.

Stratová investícia

Podľa odborníka však pôjde o mastnú sumu. „Cenu domu s rekonštrukciou odhadujem na 198 600 eur a cenu pozemku na 44 568 eur, čiže celková cena nehnuteľnosti môže byť 243 168 eur,“ povedal Novému Času realitný maklér Andrej Churý, ktorý zároveň dodal, že predajnú cenu odhaduje na približne 170 000 eur. „Takéto investície sú veľakrát stratové, lebo kvalitnou rekonštrukciou neviete dosiahnuť návratnosť preinvestovaných prostriedkov,“ vysvetlil maklér.

Batthyány však o záujemcov nemá núdzu a z predaja bude môcť pokryť aj svoje dlhy. Podľa verejne dostupných zdrojov totiž dlhuje na poistení viac než 1 947 eur.Ja som zaplatil, čo som mal, ale zvýšila sa tarifa a ozvali sa mi, keď už to bola vysoká suma. Ale už je to vyriešené a dohodli sme sa na splátkach,“ vysvetlil predstaviteľ tety Márgit či Banána zo sitkomu Mafstory.

Luxusný dom z 19. storočia