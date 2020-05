Parišková v čase najväčšej slávy zariskovala: Totálny neúspech kvôli Ruskovi

Jej život je všelijaký, len nie nudný a obyčajný. Aneta Parišková (46) má tri deti, je tretíkrát vydatá, patrila k prvým moderátorským hviezdam Markízy, vyskúšala si politickú kariéru a založila škôlku.

Napriek tomu,že musela čeliť storakým problémom a sklamaniam, nikdy nestratila vieru a najmä neprestala bojovať o svoje šťastie.

Vyštudovaná angličtinárka a slovenčinárka začínala ako externá programová hlásateľka v košickom štúdiu STV, no zásadný zlom v jej kariére nastal v roku 1996, keď uspela na konkurze do vznikajúcej Markízy. Ako moderátorka Televíznych novín sa okamžite zaradila medzi najjagavejšie hviezdy súkromnej televízie, ktorá prakticky od prvých dní ovládla náš mediálny priestor.

O Anetinej popularite svedčili úspechy v anketách - päťkrát získala divácke ocenenie TOM (Televízna osobnosť Markízy) a trikrát sošku OTO (Osobnosť televíznej obrazovky). Až potiaľto bol jej život navonok bezproblémový. Všetko sa skomplikovalo, keď ju niekdajší vlastník Markízy Pavol Rusko vtiahol do politiky...

Politická minikariéra

V roku 2006, keď bola Aneta v Markíze takmer rovné desaťročie, sa na Slovensku konali predčasné voľby a Rusko sa so svojou stranou ANO pokúšal o nemožné - opätovne sa dostať do parlamentu. Pomôcť mu v tom mala aj mimoriadne obľúbená a dôveryhodne pôsobiaca moderátorka. Ako vyštudovaná učiteľka sa mala venovať problémom školstva, ale aj zahraničnej politike. Nepodarilo sa, strana získala len niečo viac ako jedno percento hlasov. „Prirodzene, po voľbách som bola smutná a frustrovaná ako vždy, keď sa v živote o niečo snažím a nevyjde to,“ priznala po čase. Horšie bolo, že kvôli neistej politickej kariére musela odísť z Markízy a vrátiť sa neprichádzalo do úvahy...

Ešteže medzičasom začala vysielať aj ďalšia silná komerčná televízia Jojka, a práve v jej spravodajstve už nasledujúci rok zarezávala. Najskôr moderovala reláciu Noviny Plus a v súčasnosti uvádza Noviny o 17.00 a po odchode Adriany Kmotríkovej aj hlavné večerné správy.