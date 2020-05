Profesionálni vojaci, pozor: Poslanci navrhli niekoľko noviniek, toto všetko sa môže zmeniť

Výberové konanie do funkcie profesionálneho vojaka by sa malo zefektívniť. Vojakom by sa mala upraviť aj možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby.

Vyplýva to z návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania.

Podľa návrhu zákona by sa pri poskytnutí služobného voľna vojakovi z dôvodu ošetrenia chorého dieťaťa mal zvýšiť vek dieťaťa z desiatich rokov na 11 rokov.

Upraviť by sa malo aj poskytovanie služobného voľna vojakovi z dôvodu nariadenej karantény. Navrhovaná legislatíva by mala umožniť aj prepustenie vojaka v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ak sa nepodrobí vyšetreniu na zistenie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v tele. Prepustiť by sa mohol aj z dôvodu dosiahnutia veku alebo uplynutia času, na ktorý bola vojakovi udelená výnimka z vekovej hranice. Taktiež aj z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok, alebo uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu.

Podľa návrhu by sa mali upraviť podmienky na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu. Doterajšie tri roky praxe v riadiacej funkcii a tri roky vo verejnej správe by sa mali nahradiť podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii.

Cieľom zákona je aj rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby. Služobným úradom by sa tak umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity. Dočasná štátna služba by mala na základe nového právneho titulu trvať do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta najviac na šesť mesiacov. Zároveň štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby by sa nemal prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.