Hrašnová o extrénerovi Cencerovi († 58): Vďačím mu za to, kto dnes som

Atletická rodina je v šoku. V stredu zomrel náhle vo veku 58 rokov bývalý slovenský diskár a kladivár a prvý tréner kladivárky Martiny Hrašnovej Jozef Cencer. Po nedávno zosnulom Františkovi Vavrinčíkovi († 79) tak prišla banskobystrická a slovenská atletika o ďalšieho špičkového kouča.

Hrašnová ešte s dievčenským menom Danišová získala pod jeho vedením na juniorských ME 2001 v talianskom Grossete striebro a rovnaký kov si vybojovala aj na juniorských MS 2002 v jamajskom Kingstone. „Tréner Cencer ma priviedol k hodu kladivom. Presvedčil ma, aby som sa venovala práve tejto disciplíne, hoci mne sa do toho veľmi nechcelo. Vďačím mu za to, kto dnes som,“ zareagovala Martina Hrašnová na úmrtie svojho niekdajšieho kouča.

Cencer okrem Hrašnovej trénoval istý čas aj neskoršieho juniorského majstra sveta (1998) a halového majstra Európy (2007) vo vrhu guľou Mikuláša Konopku, jeho brata-dvojča kladivára Miloslava Konopku, piateho diskára z MSJ 2002 Daniela Vaneka, bronzovú diskárku na EYOF 2003 v Paríži Michaelu Margócziovú, Hrašnovej brata Branislava Daniša, guliara Rudolfa Bilíka (účastník MEJ 1997) a mnohých ďalších.

V rokoch 2001 a 2002 skončil Jozef Cencer v ankete Atlét roka v kategórii Tréner mládeže na druhej priečke.