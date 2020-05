Expremiér sa pustil do novej vlády: Pri nákupe testov okradla daňových poplatníkov o pol milióna eur

Ak Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pochybila pri nákupe zdravotníckych pomôcok, mala by sa vyvodiť zodpovednosť.

Povedal to expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s konštatovaním Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že pri nákupe došlo k porušeniu zákona. Dodal, že úrad by sa mal pozrieť aj na nákup testov, ktoré súčasná vláda najskôr kritizovala a neskôr ich kúpila za vyššiu sumu. "Budem čakať, čo povie ÚVO aj na tento predražený nákup, ktorý v priamom prenose urobila vláda," podotkol.

Pellegrini pripomenul, že ešte kým bol predseda vlády, odporučili SŠHR aj iným orgánom uznesením určité metódy na nákup, pretože inak by sa nedal obstarať dostatok zdravotníckeho materiálu vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu. V tejto súvislosti podotkol, že nová vláda pri nákupe testov okradla slovenských daňových poplatníkov o pol milióna eur a je zvedavý, či aj toto ÚVO prešetrí a k akému záveru dôjde.

Poukázal i na nákup slovenských ventilátorov, ktoré označil za špičkové. Pýta sa, či sa uskutočnilo verejné obstarávanie a akým spôsobom sa nakupovali. "Ja to nenapádam, pretože takto to máme robiť v krízovej situácii - nakúpiť, čo je k dispozícii v nejakej kvalite a za cenu, aká je na trhu. Ale ak došlo k pochybeniu, treba sa pýtať, či k administratívnemu alebo inému," uviedol s tým, že si nechce nikoho zastávať a ani nikoho verejne odsudzovať.

ÚVO v stredu informoval o tom, že SŠHR pri nákupe zdravotníckych pomôcok za viac ako 12 miliónov eur, ktoré mala dodať spoločnosť Lacorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Hoci štátne rezervy mali právo vzhľadom na mimoriadnu situáciu využiť priame rokovacie konanie, nepostupovali podľa úradu v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania a princípom hospodárnosti a efektívnosti.