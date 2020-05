Podmienky splnené, vstup odobrený: Bratislava Capitals je od nasledujúcej sezóny členom EBEL ligy

Slovenský hokejový klub iClinic Bratislava Capitals splnil všetky administratívne náležitosti na prijatie do rakúskej nadnárodnej ligy od sezóny 2020/21.

Vedenie súťaže o tom informovala na svojej oficiálnej stránke. Capitals dostali súhlas od všetkých členov ligy už koncom apríla a do 4. mája mali definitívne potvrdiť svoj štart tým, že splnia požadované povinnosti po prijatí do súťaže. To sa stalo a tak rakúska nadnárodná liga v utorok definitívne odobrila ich vstup a od nasledujúcej sezóny bude mať 12 účastníkov. Vstup klubu do nadnárodnej súťaže musel predtým odobriť aj výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH), ktorý tak urobil už na februárovom zasadnutí.

Nadnárodná liga známa ako EBEL bude mať od sezóny 2020/2021 nový názov. V lige pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska. Minimálny počet rokov, na aký kluby vstupujú do nadnárodnej súťaže, sú štyri. Pri nových účastníkoch sa však po sezóne hodnotí ich prínos. Štart novej sezóny je plánovaný na 18. septembra, no definitívny termín ovplyvní situácia s pandémiou koronavírusu, pre ktorú 10. marca vedenie súťaže predčasne ukončilo sezónu 2019/2020.

Capitals sa stali štvrtým slovenským hokejovým klubom, ktorý si v histórii samostatnosti zahrá v nadnárodnej súťaži. V minulosti pôsobili v zahraničných ligách Lev Poprad a Slovan Bratislava v KHL, a Nové Zámky v maďarskej MOL lige.