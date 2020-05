Oktagon sa vracia so zvučnými menami: Nabitá zostava bojovníkov do 90 kg

Zápasy organizácie miešaných bojových umení Oktagon v rámci projektu Underground odštartujú v sobotu 16. mája.

Česká vláda povolila od 11. mája športové podujatia s maximálnym počtom 100 ľudí.

Oktagon Underground je na programe v štyroch hmotnostných kategóriách mužov (70, 80, 90, 100 kg) a jednej váhe žien (61 kg). Pyramídy budú rozdelené na slovenskú a českú skupinu, ich víťazi sa stretnú v medzištátnom finále. Súboje budú exhibičné, nezapočítajú sa do oficiálnych bilancií.

"Pokiaľ je od 11. mája povolené organizovať športové akcie, my rozbehneme UNDERGROUND 16. mája, vďaka čomu sa dá do pohybu odvetvie, do ktorého v priebehu siedmich týždňov nasypeme 5 až 7 miliónov korún. Budeme sa snažiť maximálne dbať na bezpečnosť a zdravie všetkých, čo je, samozrejme, najdôležitejšie. Rovnako dôležité je, aby všetci títo ľudia mali nejakú prácu a mohli aspoň nejakým spôsobom ďalej pokračovať vo svojich životoch. V neposlednom rade nás teší, že desaťtisícom ľudí zlepšíme náladu," vyhlásil promotér a spolumajiteľ najväčšej organizácie MMA v Česku a na Slovensku Ondřej Novotný v tlačovej správe.

Všetky turnaje projektu Underground bude možné sledovať každú sobotu od 20.00 h prostredníctvom platených pay-per-view (PPV) on-line prenosov na doméne oktagon.tv.

Nabitá "deväťdesiatka"

Ďalšou oznámenou šestnástkou sú bojovníci do 90 kg. Víťaza československého SUPER-FINÁNLE, čaká prémia vo výške 8-tisíc eur.

Opäť sa fanúšikovia môžu tešiť na poriadne nabitú zostavu doslova svetových rozmerov. Okrem známych mien OKTAGONU, sa vôbec po prvýkrát pod krídlami organizácie predstavia persóny ako Vasil Ducár, prototyp moderného bojovníka a špička svetového boxu, alebo Matěj Peňáz, aktívny zápasník najväčšej kixboxovej organizácie GLORY.

Na Slovenskej strane bude najväčším ťahákom všetkým určite známy Samuel Pirát Krištofič, víťaz reality show OKTAGON Výzva a jeden z najskloňovanejších bojovníkov na scéne. Elitný Jozef Wittner, jeden z najlepších welterových bojovníkov na Slovensku. Skúsený thaiboxer Jakub Benko a taktiež nebezpečný boxer Čepo.

„Deväťdesiatka ponúkne totálne peklo. Extrémne zajímaví borci na obidvoch stranách. Na českej dvaja zástupcovia, ktorých sme videli v OKTAGON Výzve – Raška a Salčák. Dvaja skvelí thaiboxeri Klauda a Vítovec. Fantastický obojživeľník, vlastne viac ako obojživeľník Vasil Ducár. Vynikajúci boxer, ktorý má taktiež skúsenosti s MMA. A v neposlednom rade hviezda K1 a GLORY a vlastne jediný český borec, ktorý tam dokáže vyhrávať- Matěj Peňáz," komentuje výber promotér Novotný.

Muži do 70 kg:

Česko: Jakub Dyk, Michael Krčmář, Tomáš Linh Le Sy, Tadeáš Růžička, Ladislav Krištůfek, Jan Pajtaš, Luboš Lesák, Lukáš Chotěnovský.

Slovensko: Michal Zátorský , Tomáš Drábik , Marco Novák , Marek Kvasnica , Denis Tripšanský, Leonard Spišský , Krisztián Simon , Nikolas Krivák.

Muži do 80 kg:

Česko: Jakub Bahník, Matěj Kozubovský, Matouš Kohout, Jan Janka, Michal Ryba, Leoš Brichta, Pavel Šach, Pavel Hvězda.

Slovensko: Ronald Paradeiser, Marek Bartl, Samuel Liška, Denis Farkaš, Samuel Daňko, Juraj Tutura, Milan Kratochvíla, Kamil Cibinski.

Muži do 90 kg:

Česko: Vasil Ducár, Ondřej Raška, Jakub Klauda, Daniel Vítovec, Zdeňek Polívka, Matěj Peňáz, Pavel Salčák, Matěj Hrkal.

Slovensko: Matys Viszlay, Jozef Wittner, Jakub Benko, Vlasto Čepo, Pirát Krištofič, Erik Tlkanec, Lukáš Eliáš, Michal Baláž.

Ženy do 61 kg:

Česko: Lucie Pudilová, Magdaléna Šormová, Tereza Bledá, Tereza Dvořáková.

Slovensko: Lucia Krajčovič, Lucia Szabová, Alena Gondášová, Paula Marčišová.