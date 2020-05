K schudnutiu ju nakopla štipľavá poznámka exmanžela: Neuhádnete, koľko rokov má táto sexica

Učiteľka telesnej výchovy Belinda Norton (43) zdieľala porovnanie svojich fotiek teraz a keď mala 27. Vyzerá lepšie ako v mladosti a svoj recept na krásne telo zdieľa s ostatnými, informuje portál DailyMail.

Mama dvoch detí svoju postavu vyformovala za jediný rok po tom, čo jej exmanžel povedal, že nikdy nebude vyzerať ako ženy z titulných strán magazínov. Nenechala sa odradiť a teraz povzbudzuje aj ostatných, aby sa odhodlali zmeniť svoj životný štýl.

Belinda zdieľala porovnanie dvoch fotografií, medzi ktorými je rozdiel 16 rokov. Najdôležitejšou zmenou, ktorú jej nový životný štýl priniesol, je dôvera vo svoje telo a myseľ. Každý deň vstáva šťastná, plná energie, zlepšila svoju mobilitu a už netrpí žiadnymi bolesťami kĺbov ani kožnými problémami.

Za celú premenu vďačí piatim zmenám životného štýlu. Každé ráno si dá polhodinovú prechádzku alebo beh, podľa toho, na čo má náladu. Jedáva iba kvalitnú stravu, ktorá neobsahuje konzervačné látky. Štyrikrát do týždňa cvičí so závažiami. Aj pri každodenných činnostiach myslí na správne držanie tela, aby sa napríklad nehrbila, keď sedí, a v neposlednom rade sa stále snaží myslieť pozitívne.

„Každý jeden deň venujte tomu byť zdravý, robte pre svoje telo len to najlepšie. Žiadne podvádzanie, žiadne skratky,“ pripomína Belinda. Kľúčom ku všetkému je podľa nej zdravie a šťastie. Má blonďavejšie vlasy, je silnejšia, zhodila pár kíl a vyformovala postavu, no to všetko je len príjemný bonus. „Nie je to mágia, nie je to photoshop, som to len ja,“ dodáva.

Priznala, že v minulosti svoje telo takmer nespoznávala. Po dvoch tehotenstvách nabrala 20 kíl. Hľadala výhovorky, prečo nemôže cvičiť a zdravo jesť. Spomína, že práve jej vtedajší manžel ju nakopol ku zmene. Keď mu ukázala fotku ženy s vyformovanou postavou s tým, že by chcela vyzerať ako ona, odvetil, že nech sa bude akokoľvek snažiť, nikdy sa jej to nepodarí. „To bola veta, ktorá v mojom vnútri zapálila oheň,“ zhrnula Belinda.

Učiteľka telocviku teda dala dokopy všetky svoje znalosti o športe a zdravej výžive a vyvinula si vlastný tréningový plán s jedálničkom, ktorý by zapadal do jej hektického života mamy. Stanovila si jednoznačné ciele. Zmeny prichádzali pomaly, no nakoniec to zvládla. Najdôležitejším krokom bola zmena stravy. „Sústreďte sa na to, ako často a ako veľa jete a zjednodušte celý proces. Spracované mäso je zakázané, je to pre telo jed. Predávajú ho ako zdravé, s vysokým obsahom bielkovín, no s tým nemôžem súhlasiť,“ radí Belinda, podľa ktorej je lepšie zamerať sa na vyživovanie tela chudými proteínmi a zelenou listovou zeleninou.