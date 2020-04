Splnený sen sa pre ňu stal nočnou morou: Schudla 47 kíl, svoju novú postavu nenávidela

Žena schudla 47 kilogramov v priebehu 8 mesiacov, aby mohla otehotnieť. Potom musela navštevovať terapiu, lebo svoju novú postavu nenávidela.

Drobná kaderníčka Zebe Voicu (34) z Veľkej Británie sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl po tom, ako sa dozvedela, že je pre ňu takmer nemožné počať dieťa. Každú noc jedla obrovské množstvá kuracieho kebabu a hranoliek, píše The Sun.

Takéto nezdravé stravovanie začalo po tom, čo sa im s manželom Adim (38) nedarilo splodiť bábätko. No Zebin doktor jej povedal, že ak chce otehotnieť, musí schudnúť. Časť žalúdka si chcela nechať odstrániť v Británii, no keďže jej BMI nebolo dostatočne vysoké, musela letieť kvôli operácii až do Rumunska. Za 6500 dolárov (5953 eur) jej tamojší lekári odstránili tri štvrtiny žalúdka.

Po ôsmich mesiacoch schudla 47 kilogramov, no v novom tele vôbec nebola spokojná. V zrkadle sa nespoznávala. "Plakala som a môjmu manželovi som stále hovorila, že chcem byť opäť tučnou, pretože sa mi to páčilo viac. Hodilo sa to k mojej osobnosti. Bola som veselá a výrečná a po operácii som už taká nebola," hovorí. "So zákrokom som súhlasila iba preto, aby som schudla a mohla otehotnieť. No nestalo sa tak a ja som rozmýšľala, prečo som sa na to nechala nahovoriť."

Aby sa so svojim novým výzorom stotožnila, začala každý týždeň navštevovať terapeuta. Po osemnástich mesiacoch konečne prijala nový vzhľad. "Naučila som sa vidieť výhody schudnutia aj napriek tomu, že som neotehotnela," hovorí.

Zebe má šesť sestier a troch bratov a vždy túžila po veľkej rodine. O počatie sa s manželom začali usilovať okamžite po ich sobáši. V tom čase mala 21 rokov a bola štíhla, no keď sa im stále nedarilo splodiť bábätko, začala hľadať útechu v jedle. Po roku snaženia jej doktor povedal, že problém je v jej hmotnosti. Musí schudnúť a zmeniť svoj životný štýl.

Po absolvovaní operácie schudla každý mesiac 6 kilogramov. "Bola som v šoku. Chcela som schudnúť, no nečakala som, že to pôjde tak rýchlo. Myslela som, že na začiatku schudnem iba zopár kilogramov, a nebola som pripravená vidieť takéto zmeny. Keď som zhodila až polovicu svojej pôvodnej hmotnosti, nespoznávala som sa. Nehovorím iba o mojom výzore, ale aj o vlastnostiach." Po operácii sa necítila dobre, no terapia jej pomohla.

Stále túži po bábätku. Doktori u nej ani u partnera nenašli žiaden problém, ktorý by bránil počatiu, a tak sa snažia naďalej. "Trvalo mi dlho, kým som sa vysporiadala s mojim novým telom a tým, že nie som matkou. Neviem, či ňou niekedy budem, ale konečne som šťastná vo vlastnej koži," tvrdí.