Najkrajšie obdobie modelky Gigi Hadid: Šťastím bez seba! Aha, ako priznala tehotenstvo

Z mladého celebritného páriku Gigi Hadid (25) a Zayna Malika (27) budú rodičia. Gigi pod srdcom nosí ich budúci prírastok do rodiny.

Modelka svoje tehotenstvo potvrdila počas videorozhovoru s moderátorom jednej z najznámejších talkshow v USA Jimmym Fallonom. „Som naozaj šťastná. Chceli sme to oznámiť inak, no je ťažká doba. Sme veľmi radi za každé blahoželanie a podporu, ktoré dostávame,“ povedala modelka. Tá tvorí s idolom dievčenských sŕdc zo skupiny One Direction s prestávkami pár už od roku 2015. Ako píše portál Dailymail, už v minulosti hovorila, že raz chce byť určite matkou.

„Možno je aj dobre, že je to v týchto časoch. Musím byť doma, preto si môžem naozaj prežiť a precítiť každý jeden deň, naozaj to skúsiť a zažiť celé toto obdobie v pokoji,“ vytryskla šťastím budúca prvorodička. Priznala tiež, že má už aj povestné mamičkovské chute a každý deň si musí dopriať žemľu. Nezabudla spomenúť ani fakt, že s ňou poriadne lomcujú hormóny, a obyčajný narodeninový koláč, ktorý dostala od mamy na 25-ku ju prinútil plakať od šťastia takmer hodinu. „Som naozaj šťastná a nemôžem sa dočkať kedy sa stanem starou mamou,“ opísala novinku jej mama Yolanda. „Je to požehnanie,“ dodala.