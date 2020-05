Trump trvá na tom, že vírus je z laboratória vo Wu-chane: Americký prezident požaduje od Číny mastné odškodné!

Americký prezident Donald Trump potopil svoje vlastné spravodajské služby. Tie uviedli, že koronavírus nebol umelo vytvorený ani upravený človekom.

Trump vzápätí vyhlásil, že videl dôkaz o tom, že vírus pochádza z čínskeho laboratória. Od Číny za to chce tvrdé kompenzácie! Úrad riaditeľa amerických spravodajských služieb najprv vydal verejné vyhlásenie, podľa ktorého sa plne stotožňuje s názorom vedcov, že koronavírus nebol človekom vytvorený ani geneticky upravovaný.

Naďalej budú dôkladne preverovať všetky informácie, aby vyhodnotili, či sa pandémia začala prenosom z nakazeného zvieraťa, alebo došlo k nehode v laboratóriu vo Wu-chane. Je to vôbec prvýkrát, čo americké tajné služby jasne odmietli konšpiračné teórie o pôvode vírusu. Lenže vzápätí prehovoril prezident Trump.

Na otázku reportéra, či vírus pochádza z laboratória vo Wu-chane odpovedal, že o tom videl dôkazy. Neskôr dodal, že ich nemôže bližšie špecifikovať, lebo na to nemá oprávnenie. Svoje teórie však ďalej rozvíjal. „Je otázkou, či to bola chyba, alebo sa to začalo ako chyba a potom urobili ďalšiu, alebo to spravili zámerne,“ povedal, a dodal: „Nerozumiem, ako mohli nepustiť ľudí a dopravu do iných častí Číny, ale do sveta ju pustili. To je zlé a je to ťažká otázka, na ktorú musia odpovedať.“

Podľa New York Times a NBC News požiadal Biely dom spravodajské služby o preskúmanie dvoch vecí – či vírus pochádza z laboratória vo Wu-chane a či Čína a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na začiatku pandémie zadržiavali dôležité informácie. Ani jedno sa ešte nepodarilo potvrdiť, no Trump už o tom hovorí ako o hotovej veci. Na Čínu chce ako kompenzáciu uvaliť clá vo výške až bilión dolárov (910 miliárd eur).

Podľa niektorých zdrojov by časť amerických predstaviteľov chcela potrestať Čínu tým, že by jej prestali splácať dlh, ktorý USA voči nej majú. To však Trump striktne odmietol s tým, že by to poškodilo dôveryhodnosť dolára. Splátky dlhu chce uhrádzať aj naďalej. Koronavírus nakazil po celom svete vyše 3,3 milióna ľudí a vyžiadal si 235 000 obetí. V USA evidujú 1,1 milióna infikovaných a 64 000 mŕtvych. V Číne mali oficiálne necelých 83 000 prípadov a 4 633 obetí.

Laboratórium vo Wu-chane Otvoriť galériu Laboratórium otvorili len pred piatimi rokmi. Zdroj: sita

- Wu-chanský inštitút virológie vznikol v 50. rokoch

- v roku 2015 v ňom otvorili prvé čínske laboratórium s bezpečnostnou úrovňou 4

- znamená to, že môže pracovať s najnebezpečnejšími patogénmi, proti ktorým je len málo liekov

- navrhli a postavili ho s pomocou Francúzska za 40 miliónov eur

- skúmali tam práve koronavírusy z netopierov