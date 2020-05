Američania majú opäť cez 2000 nových úmrtí: Trump spomína dôkaz o pôvode vírusu

V Spojených štátoch zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších 2053 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Ochorenie si tak v USA vyžiadalo už prinajmenšom 62.906 obetí na životoch.

Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU), o ktorých v piatok nadránom informovala agentúra AFP. USA sú počtom obetí krajinou, ktorú pandémia zasiahla najviac na svete. V stredu zaznamenali v rámci denného prírastku 2502 nových úmrtí a v utorok ich hlásili 2207. V Spojených štátoch tiež dosiaľ zaznamenali viac než milión prípadov infekcie novým koronavírusom.

Americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov videl dôkaz o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Trump sa takto vyjadril na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bielom dome. K tvrdeniu však odmietol uviesť bližšie podrobnosti, informuje stanica Sky News.

Trump tiež povedal, že Čína vírus buď nedokázala zastaviť, alebo ho nechala šíriť sa ďalej. Americký prezident vyjadril presvedčenie, že nový koronavírus pochádza z laboratória v ústave virológie vo Wu-chane. "Dozvieme sa odkiaľ to je, odkiaľ to pochádza... Existuje veľa teórii... Možno nám to dokonca povie Čína," povedal.