Nové nariadenia francúzskej vlády v čase pandémie: Ohrozia Tour de France?

Napriek novým nariadeniam francúzskej vlády v boji proti šíreniu koronavírusu sa zatiaľ stále počíta s uskutočnením cyklistickej Tour de France. Potvrdila to francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová (44).

"Tour nebola otázka dňa. Hoci sa nesmú konať žiadne veľké zhromaždenia, organizátori majú možnosť navrhnúť riešenia," citoval v stredu portál BBC ministerku Maracineanuovú.

Francúzska vláda v utorok predĺžila zákaz zhromažďovať sa do konca augusta. Tour de France presunuli o dva mesiace a štart je teraz naplánovaný na 29. augusta. Pôvodne sa mala uskutočniť od 27. júna do 19. júla, po preložení potrvá do 20. septembra.