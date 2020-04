Raši to s Matovičovou vládou nevidí ružovo: Toto môže viesť k jej pádu

Zámer zvážiť zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia, formulovaný v programovom vyhlásení vlády, môže v konečnom dôsledku viesť až k jej pádu.

V diskusii na Tablet.tv to povedal podpredseda Smeru-SD Richard Raši. Myšlienka jednej štátnej zdravotnej poisťovne je podľa neho neakceptovateľná minimálne pre dve zo štyroch vládnych strán.

„Je to myšlienka, s ktorou sme kedysi prišli my. My to podporujeme, ale medzi vládnymi stranami už vznikol problém a Jana Cigániková (SaS) vyhlásila, že nezahlasuje za programové vyhlásenie vlády," pripomenul Raši. Je si istý, že minimálne SaS a Za ľudí by jednu štátnu poisťovňu nepodporili. Jeho strana má zasa problém s ambíciou programového vyhlásenia vlády definovať štandardnú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

„Nie je to nadštandard tak, ako je tomu teraz, keď je to príplatok za jednotku izbu, alebo za výber operatéra, či pôrodníka. Znamená to, že všetkým bude poskytnutá štandardná zdravotná starostlivosť a tým, ktorí si priplatia, bude poskytnutá kvalitnejšia,“ tvrdí Raši. Poslanci Smeru-SD považujú programové vyhlásenie vlády celkovo za nerealistické. „Kým schválený rozpočet je v objeme 17-18 miliárd eur, tak opatrenia, ktoré sú tam, vytvárajú predpoklady na 25 miliárd,“ povedal Raši. Smer-SD programové vyhlásenie vlády nepodporí.

Nominant strany Smer-SD Kajetán Kičura, ktorý bol až do nástupu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) predsedom Správy hmotných rezerv SR, je aktuálne väzobne stíhaný pre podozrenie z korupcie. Raši v tejto súvislosti poznamenal, že podľa medializovaných informácií nejde o podozrenia súvisiace s koronavírusovou krízou a sú staršieho dáta. „Ak sa to podozrenie potvrdí, ide o výrazné individuálne zlyhanie,“ vyhlásil.

Dohodnutý súhlas Európskej komisie s pružnejším využitím eurofondov na riešenie následkov koronavírusovej krízy Raši nepovažuje za osobnú zásluhu podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej (Za ľudí), ale za výsledok tímu odborníkov, ktorý je na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu už od jeho čias. Bývalý šéf úradu nesúhlasí ani s ambicióznym plánom novej vlády transformovať úrad na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Vytvorenie ministerstva znamená zbytočné náklady na štátnych tajomníkov, ich aparáty, na zmenu označovania, tzv. rebranding. Každý projekt, každá pečiatka, každá pracovná zmluva musí mať označenie, to sú vyhodené státisíce, možno milióny eur,“ zhrnul Raši.