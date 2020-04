Szczesny odhalil, čo stálo za jeho koncom v Arsenale: Odkedy ho načapal Wenger, si už nezachytal

Futbalový brankár turínskeho Juventusu Wojciech Szczesny priznal, že za koncom jeho kariéry v Arsenale stálo fajčenia v šatni.

Keď sa o jeho prehrešku dozvedel kouč Arséne Wenger, prišiel o miesto jednotky, ktoré si už naspäť nevybojoval. "Predtým som fajčil pravidelne a tréner (Wenger) o tom veľmi dobre vedel. Nechcel, aby ktokoľvek v šatni fajčil. Vedel som o tom. Kvôli emóciám zo zápasu som si raz dal po zápase cigaretu, keď bol tím stále vo vnútri," povedal Szczesny pre reláciu Arsenal Nation. "Išiel som do jedného z kútov v sprche, bolo to na druhom konci šatne. Nikto ma nemohol vidieť, a tak som si zapálil. Niekto ma ale zazrel a povedal to trénerovi," uviedol tridsaťročný Poliak. "Videl som ho o pár dní neskôr. Spýtal sa ma, či je to pravda, a povedal som áno. Udelil mi pokutu a povedal, že chvíľu zostanem mimo tím, ale nenastala žiadna hádka," vyhlásil Szczesny. V londýnskom celku debutoval v roku 2009 a postupom času si vybojoval pozíciu jednotky. Na Nový rok 2015 vychytal v Premier League čisté konto pri výhre 2: 0 nad Southamptonom. Od tej doby však v anglickej lige nenastúpil a za "kanonierov" sa predstavil iba v piatich zápasoch FA Cupu.

"Očakával som, že sa vrátim za pár týždňov, ale darilo sa nám a David Ospina, ktorý ma nahradil, chytal počas tej doby skvele. A tak chytal ďalej. Čakal som a snažil sa získať späť svoje miesto. Chcel som presvedčiť trénera, že som stále najlepší gólman v klube, a preto som odišiel na hosťovanie. Znie to divne, ale niekedy je to tá najlepšia cesta, "vysvetlil poľský reprezentant. Nasledujúce dva ročníky strávil v AS Rím, odkiaľ ho v lete 2017 kúpil Juventus. S ním získal dva tituly a po jednom prvenstve v Talianskom pohári a Superpohára.

"Pre Juventus sa budem v nasledujúcich rokoch naďalej snažiť odvádzať to najlepšie. Chcem vyhrať viac titulov. Zmluvu mám do roku 2024. Chcem vyhrať všetko. Je to cieľ klubu i hráčov, musíme sa potiť, behať a obetovať, aby sme dosiahli ciele, čo znamená viac titulov a trofejí, "povedal rodák z Varšavy.