Ak sa nezačne hrať, potopí to celú Bundesligu: Šéf Dortmundu varuje pred obrovskými stratami

Výkonný šéf popredného bundesligového klubu Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke (60) varuje pred obrovskými škodami v nemeckom profesionálnom futbale, keď sa čoskoro opäť nerozbehne pre pandémiu koronavírusu prerušená súťaž aspoň so zápasmi bez divákov.

"Ak nezačneme hrať v najbližších mesiacoch, potopí to celú bundesligu. Potom už nebude existovať v takej forme, ako ju poznáme. Ide tu o záchranu futbalu," uviedol v nedeľu pre televíziu Sky skúsený funkcionár, podľa ktorého môže kluby postihnúť insolventnosť.

"Môžeme to predpokladať. Každý vie, že v prípade insolventnosti, prídu tzv. bieli rytieri, ktorý povedia, že vám dáme peniaze, ale musíte sa postarať o to, aby padlo pravidlo 50+1, ktoré sa týka vlastníckych pomerov. Musíme si dať pozor. Ak by sme sezónu nedokončili do 30. júna, čelili by sme obrovským stratám," dodal Watzke.

Do konca sezóny zostáva deväť kôl, ak sa odohrajú, kluby za ne dostanú približne 300 miliónov eur z televíznych práv. Watzke tvrdí, že ak sa prerušenie sezóny bude predlžovať, niektoré kluby môžu zbankrotovať. Informovala agentúra dpa. Nemecká futbalová liga (DFL) plánuje obnoviť dianie na futbalových trávnikoch v máji.