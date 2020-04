Šokujúca diagnóza herca Andyho Hryca: Akútna leukémia!

Zmenil sa mu život z minúty na minútu. Herec Andy Hryc (70) veľmi poctivo dodržiaval karanténu pre pandémiu koronavírusu.

V posledných dňoch mu však nebolo dobre a pridružili sa náhle zdravotné problémy. Umelec tak musel podľa informácií Nového Času vyhľadať odborníkov, nasledovali sled vyšetrenia, ktoré však vôbec nevyzerali dobre. Prišlo ale k najhoršiemu, čo nečakal nikto. Lekári oznámili Andymu jeho diagnózu, z ktorej doslova mrazí - akútna leukémia. O začiatkoch neľahkého boja so zákernou chorobu prehovorila exkluzívne pre Nový Čas jeho dcéra Wanda (42), ale aj samotný herec!

Hryc sa v stredu objavil na Klinike hematológie a transfúziológie v bratislavskej Petržalke. „Som si istý, že to bol on. Viezli ho na vozíčku,“ prezradil Novému Času svedok. Keď sme sa na návštevu nemocnice opýtali jeho dcéry Wandy, trasúcim sa hlasom všetko ozrejmila. „Otec je hospitalizovaný. Podstupuje náročnú liečbu,“ povedala Hrycová. Všetko začalo celkom nevinne, aspoň tak to pôsobilo na Hryca. Jeho milujúca rodina však trvala na tom, aby vyhľadal odborníkov.