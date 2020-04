Čo robia zlaté talenty v čase pandémie? Kŕmia pštrosy, učia sa matiku a lozia po skalách!

Núdzový stav počas pandémie nového typu koronavírusu im zmenil životný rytmus.

Slovenské zlaté talenty v skokoch na lyžiach trávia čas nielen tréningami na suchu, ale domácou výučbou, čítaním kníh, hrou na play station. Skoky z mostíkov síce Kapustíkovi, Mesíkovej a súrodencom Šidlovým chýbajú, ale majú čas aj na veci, ku ktorým sa za normálnych podmienok dostanú pomenej. Ako, to mladí športovci prezradili pre čitateľov Nového Času a pochválili sa aj fotografiami z ich súkromia.

Hektor Kapustík (13), osobný rekord 121 m

Hektor Kapustík Zdroj: ahk, avš, atm

„Teším sa z titulu majstra SR starších žiakov. Budím sa skoro a kontaktujem všetkých kamošov a hráme Fortnite. Dopoludnia ide na rad škola, som poslucháčom Strednej športovej školy. Drvím sa hlavne jazyky a matematiku. Veľa času trávim vonku. Pomáham s našimi domácimi zvieratkami, keďže nebývame v meste máme ich dosť. Bicykel, skateboard, korčule, ping-pong, gymnastika, basketbal a tiež beh, odskoky, balančné cvičenia sú teraz na dennom programe. Verím, že si čoskoro s úsmevom a lyžami na nohách sadnem na nájazdovú rampu!“.

Viktória Šidlová (19), osobný rekord 94 m

Viktória Šidlová Zdroj: avš

„Od štyroch rokov leziem na skaly. Nielen s otcom, ale aj s bratom. Okrem toho rada hrám na gitaru. Navštevujem Strednú športovú školu v Banskej Bystrici a čaká ma maturita. Hoci mám skočený osobný rekord 94 metrov, táto sezóna mi nevyšla. Mala som dve zranenia a operovali mi slepé črevo. Riadim sa heslom: Nikdy sa nevzdávaj, aj keby si myslel, že si už prehral. V skutočnosti prehráš až vtedy, keď sa vzdáš!

Martin Šidlo (14), osobný rekord 84 m

Martin Šidlo Zdroj: avš

Som tretiak na osemročnom gymnáziu v Banskej Bystrici Obmedzujúce opatrenia počas "pandémie" zvládam spolu s Viki v podstate bez obmedzenia, nakoľko sa to začalo až takmer po ukončení skokanskej sezóny a v pláne sme mali aj tak prechodné jarné obdobie, ktoré pre skokanov slúži na regeneráciu po dlhej takmer 10 mesačnej sezóne a ľahké tréningy na bicykli, na skalách a trochu kondičného behu. V súčasnosti sa už začíname pripravovať na nastávajúcu sezónu a od začiatku mája začneme trénovať objemové tréningy, aby sme boli fyzicky pripravení v júni začať skákať, ak to situácia dovolí.“

Tamara Mesíková (13), osobný rekord 83 m Otvoriť galériu Tamara Mesíková Zdroj: atm

„Bývam v rodinnom dome v Selciach pri B. Bystrici a pochádzam z veľkej športovej rodiny. Doobeda si väčšinou robím školské povinnosti, ktoré nám učitelia zasielajú mailom. Popritom komunikujem so spolužiakmi a kamarátkami. Moja momentálna najväčšia záľuba je upratovanie a pečenie, z čoho sa najviac teší moja mamina. Poobede väčšinu času trávim relaxom a trénovaním na dvore a v blízkom okolí ako aj na skokanských mostíkoch Selce Dubiny, ktoré sú vzdialené cca 1km od nás. Počas karantény využívam perfektné domáce podmienky na trénovanie vo dvore nášho domu ako je tenisový kurt, futbalové ihrisko ako aj domácu posilňovňu. Momentálne trénujem aj so svojím bratrancom Ivanom Mesíkom, ktorý je slovenský reprezentant vo futbale do 21 rokov, hráč Dánskeho klubu FC Nordsjaelland, ktorý tiež vzhľadom k situácii s koronavírusom trénuje v domácich podmienkach.