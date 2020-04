Ústne maturity nebudú, známky sa spriemerujú: Čo na to hovoria samotní študenti?

Ústne maturity sa pre pandémiu neuskutočnia v klasickej podobe.

Hodnotenie na maturitnom vysvedčení bude vyrátaním priemeru koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov.

Realizácia tzv. internej časti maturitnej skúšky administratívnym spôsobom sa vzťahuje na všetky typy stredných škôl. Príbuzné predmety, ktoré sa do výslednej známky započítajú, určí riaditeľ školy do 7. mája. „Aritmetický priemer sa spriemeruje na celé číslo,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Priemer 1,5 sa zaokrúhli na 1; priemer 2,5 na 2; 3,5 na 3 a 4,5 na 4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete budú kontrolovať dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája. „Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval,“ vysvetlil minister. Klasickú maturitu absolvujú študenti, ktorí s výslednou známkou nebudú súhlasiť. Nesúhlas so známkou z niektorého predmetu musia písomne oznámiť do 15. mája. „Skúška sa potom môže konať dištančne ako videokonferencia alebo prezenčne podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,“ načrtol Gröhling. Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 25. mája do 13. júna. Presný dátum určia príslušné okresné úrady do 19. mája.

Oliver Remiaš (20) - Spojená škola elektrotechnická, Nové Zámky

- Podla mňa to je rozumné riešenie tejto situácie. Na jednej strane sa obmedzí zhromažďovanie a tiež hromadné cestovanie, na druhej strane je zabezpečená objektivita maturít. Hlavne ja osobne som spokojný s tým, že študenti, ktorí nesúhlasia s touto známkou a s týmto systémom, majú možnosť vypočítanú známku odmietnuť a pristúpiť ku klasickej maturitnej skúške. Opatrenia hlavného hygienika SR boli naozaj ťažko realizovateľné a aj tak by sme sa nevyhli masovému zhromažďovaniu a cestovaniu študentov.

Veronika Jánošová (18) - Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

- V prvom momente, keď som sa dozvedela, že maturity nebudú, tak som bola sklamaná napriek tomu, že mnoho iných maturantov sa veľmi radovalo. Je mi ľúto, že nemôžem zmaturovať v bežnej forme a mať z toho takú radosť ako všetci maturanti predošlých rokov, ale ak sa inak nedá, tak to rešpektujem. Viem, že v týchto dňoch treba veľmi opatrne a rýchlo riešiť situácie. Najviac mi je ľúto, že si posledné dni na strednej škole už neužijem a nerozlúčim sa so školou tak ako ostatní.

Nicolas Urbík (18) - Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

- Maturita je, samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou ukončenia strednej školy, no nie v situácii, v akej sme sa momentálne ocitli. Myslím si, že teraz je omnoho dôležitejšie zamerať sa na zdravie nás všetkých a na to, ako ho ochrániť, a tak aj urobili. Jasné, že ma táto správa potešila, koho by aj nie, no situácia si to vyžadovala. Určite sa nájdu aj ľudia, ktorí budú proti, ale musia si všetci uvedomiť, že podmienky, za ktorých sme sa aj museli pripravovať, neboli práve najvhodnejšie a ten priamy výklad učiva dosť chýbal. V skratke som veľmi rád, že to takto dopadlo a teším sa, čo príde ďalej.