Nové opatrenie odštartovalo peklo, ubolení dôchodcovia stoja v nekonečných radoch: Ako máme nakúpiť my, pracujúci seniori?

Tisícky nahnevaných dôchodcov. Skrátenie času predaja pre ľudí v penzijnom veku, zákaz nakupovania mimo týchto hodín či v sobotu, vyvolali u starších ľudí búrku nevôle.

Už prvé dni po zavedení tohto opatrenia ukázal, že to bol krok vedľa. Pred supermarketmi sa v dlhých radoch tlačili húfy seniorov. Najhoršie sú na tom pracujúci penzisti, ktorí sú počas času určeného na nakupovanie v zamestnaní a potom už nemajú šancu sa do obchodu dostať. Sú medzi nimi aj lekári a zdravotné sestry! Novému Času prezradili, ako im to strpčuje život.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Sme v prvej línii, zaslúžime si výnimku

„Nákupy? Oficiálne ich nemám ako riešiť! Nemyslel na to ani minister zdravotníctva a ani pán premiér. Veď hlavne v zdravotníctve, v primárnej starostlivosti pre deti a dorast, rovnako tak dospelých a pri nemocničných lôžkach, je mnoho ľudí v seniorskom veku. My sme vo vyhradenom čase na nákupy jednoducho v práci a v prvej línii! Sme v službách, čiže zaslúžili by sme si nejakú výnimku.“ Na priamu otázku, ako teda nakupuje, reagovala takto: „Jedine tak, že mi neveria, že mám nad 65 rokov. A pustia ma aj s ostatnými nakupujúcimi. Keby si pýtali občiansky preukaz, pošlú ma preč.

Mám dvoch synov, no tí sú v práci a jedna z manželiek je pre zatvorenú prevádzku s deťmi doma, druhá je na materskej. Aj preto som odkázaná na vlastné nákupy v inom ako pre seniorov vyhradenom čase. Ja totiž z práce dopoludnia ani nemôžem odísť, keďže ambulujem! Nechcem pritom kritizovať, ale nech nám nerobia prekážky, pretože bez nás by tento systém padol.“