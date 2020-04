Analytici sa s predpoveďami pandémie "sekli": Prečo sa až 100-násobne mýlili!

Nakazených koronavírusom nebude pol milióna, ale iba 5-tisíc Slovákov.

Vyplýva to z najnovšej analýzy vývoja pandémie vládnych analytikov z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), ktorí pred mesiacom predpovedali 100-násobne väčšie počty infikovaných. Prečo sa čísla tak radikálne zmenili a spravili analytici niekde chybu?

V polovici marca, keď ešte dosluhoval v premiérskej funkcii Peter Pellegrini, prišli odborníci z Inštitútu zdravotnej politiky so šokujúcimi číslami. Verejnosti predstavili analýzu, podľa ktorej ochorenie COVID-19 u nás vyvrcholí v júni, a infikuje sa ním až 10 % populácie, čiže 500-tisíc ľudí na Slovensku. O dva týždne neskôr prišlo prepočítanie a v tom čase už štúdia odhadovala počet nakazených maximálne 170 000 na začiatku júla.

Podľa šéfa inštitútu Martina Smatanu vychádzali z vtedy dostupných dát a údaje nemali slúžiť pre verejnosť, ale pre vládu, aby sa pripravila na ten najpesimistickejší vývoj a vedela zabezpečiť fungovanie zdravotníctva. „Na tie informácie, ktoré vtedy boli k dispozícii z Číny, to vyzeralo tak, že to je možný scenár. Vtedy sme hlavne rátali, že reprodukčná sila vírusu bude veľmi vysoká, pričom v praxi sa ukázalo, že tá hodnota je nižšia,“ vysvetlil Smatana v podcaste Aktuality.sk. V tom čase rátali s tým, že index nákazy bude číslo 4, čo znamená, že jeden človek by nakazil štyroch ďalších. To sa nepotvrdilo a v súčasnosti sa ten index pohybuje pod číslom 1. Úrad vlády na novú prognózu nereagoval.

Infikovaných 100x menej

Analytici preto vtedy pripravili negatívny scenár. „Stále máme marginalizované obce a domovy sociálnych služieb, ktoré majú tie vyššie hodnoty, ale pre väčšinu z nás tá hodnota je pravdepodobne už pod jedna,“ povedal Smatana a dodal, že na základe toho sú aktuálne scenáre výrazne odlišné.

Pri vrchole pandémie očakávajú iba okolo 5-tisíc nakazených ľudí, v optimálnom prípade dokonca ešte menej. „Máme dve krivky a uvidí sa podľa testovania, ktoré teraz prebieha v marginalizovaných komunitách a domovoch sociálnych služieb, kde asi sme medzi tými dvoma krivkami,“ uviedol analytik s tým, že stačí jeden superšíriteľ a všetko môže byť zrazu inak.

Súčasný scenár však oficiálne inštitút nezverejnil, a nie je tak jasné, kedy sa očakáva ten najväčší peak. V každom prípade by však Slovensko malo potrebovať oveľa menej pľúcnych ventilátorov, ako odhadovali. Podľa Smatanu však stále ešte nie je na mieste veľký optimizmus: „Lebo veľa iných krajín to takmer zvládlo a potom im prišla druhá alebo tretia vlna.“