Otváranie slovenskej ekonomiky závisí od kĺzavého mediánu: Takto sa rozhodne o ďalších fázach

Štatistika ako téma dňa. Odborný ukazovateľ „kĺzavý medián“ sa zrazu dostal do povedomia Slovákov.

Na základe neho bude štát počítať prírastky nakazených novým koronavírusom COVID-19 a podľa výsledkov bude uvoľňovať, udržiavať, alebo sprísňovať prijaté opatrenia. Väčšina bežných ľudí však netuší, o čo ide, preto sa Nový Čas bližšie pozrel na to, čo „kĺzavý medián“ vyjadruje a ako sa bude počítať.

V pondelok premiér Igor Matovič ukázal plán, ako by sa malo Slovensko postupne vracať do normálneho života ako pred vypunkutím korona krízy. Štyri fázy uvoľňovania reštrikcií budú podmienené denným prírastkom nakazených, vypočítaný na základe kĺzavého mediánu. Ak ich bude na základe tohto ukazovateľa menej ako 100, bude pokračovať otváranie prevádzok podľa harmonogramu.

„V prípade, ak rozpätie indikátora bude v intervale od 100 do 150, zachová sa otvorenie prevádzok z predchádzajúceho obdobia a nové prevádzky sa neotvoria. Ak zvýšenie indikátora bude nad 150, tak sa zatvoria prevádzky, ktoré boli otvorené v predchádzajúcej fáze,“ uviedol Matovič.

Odstránia extrémy

Kĺzavý medián bol zvolený ako klúčový nástroj na stanovenie čo najreálnejšej hodnoty vývoja počtu nakazených. Oproti obyčajnému priemeru za určité časové obdobie má medián výhodu v tom, že z výpočtu odstraňuje extrémne hodnoty. Ak teda v jeden deň prudko stúpne počet nakazených, vo výsledku sa to neprejaví. „A presne pre toto sme dali 7-dňový medián, ktorý sa každý deň posúva, aby sme mali priestor a čas spracovať extrémy. Každý deň tam máme dve nové hodnoty, novú a vypadne posledná stará. Aby tam nastala nejaká veľká zmena, potrebujeme tri dni výrazne iné hodnoty,“ spresnil šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana, ktorý funguje pri krízovom štábe.

Osady v karanténe nepočítajú

Do mediánu sa nezarátavajú pacienti v karanténnych zónach ani importované nákazy zo zahraničia. „Regionálne ohniská sú často do veľkej miery izolované a nie sú rizikom pre zvyšok spoločnosti,“ vysvetlil Smatana a dodal, že takýmito prípadmi sa zaoberajú odborníci priamo na mieste. Aj keď je vývoj počtu nakazených kľúčový nástroj na rozhodnutie o prechode do ďalšej fázy, nie je jediný. „Tam sa zvážia všetky iné faktory, ktoré sú k dispozícii - aká je epidemiologická situácia v iných krajinách kvôli pendlerom, v akom stave sú naše testovacie kapacity či rezervné ventilátory,“ uzavrel.

Je to ako pri platoch

Michal Vašečka, sociológ

Medián má šancu vyjadriť dlhotrvajúci trend, ktorý priemer nevyjadrí. Medián je hodnota, ktorá delí rad vzostupne zaradených výsledkov do dvoch rovnako početných polovíc. Najmenej 50 % hodnôt je menších alebo rovných a najmenej 50 % hodnôt je väčších alebo rovných mediánu. Priemer je z definície zavádzajúci v drvivej väčšine štatistík a úplne najklasickejším prípadom je priemerný plat. Nič zavádzajúcejšie ani neexistuje v štatistike, ako keď ekonómovia narábajú s priemerným platom, lebo do toho sa započítajú ľudia, ktorí majú najnižší príjem, aj tí, ktorí majú rozprávkové 10-tisícové príjmy. Ale keby im uverejnili medián, v tom sa už spoznajú veľmi dobre.