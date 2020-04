Prvá fáza uvoľňovania opatrení sa začala, ale... Nekompromisná kritika odborníkov

Bolo to šité horúcou ihlou?! Po týždňoch obmedzení sa na Slovensku uvoľňujú reštrikčné opatrenia a už dnes sa otvárajú napríklad obchody do 300 m2, vonkajšie trhoviská či niektoré športoviská.

Hoci živnostníci čakali, že pravidlá fungovania prevádzok budú predstavené v dostatočnom predstihu, nestalo sa tak. Ako reagujú na kroky krízového štábu odborníci a podnikatelia?!

Oddnes si opäť môžeme nakúpiť v menších prevádzkach či na trhoviskách. Po novom sa uvoľnilo aj verejné stravovanie cez predajné okienka a k dispozícii sú ľuďom aj vonkajšie športoviská. V praxi to znamená, že si môžete zabehať na dráhe či zahrať golf alebo tenis. „Budeme musieť byť dvakrát viac zodpovednejší ako doteraz,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii Matovič s tým, že ak sa ukáže, že nákaza začne opäť rásť, tieto obchody zatvoria. Otváranie ekonomiky má byť zároveň podmienené dodržiavaním prísnych podmienok, ako nosenie rúšok, stanovený odstup ľudí, dezinfekcia, vetranie priestorov a podobne.

Aj prezidentka Zuzana Čaputová privítala zverejnenie plánu na uvoľňovanie opatrení proti koronavírusu. „Vítam, že po týždňoch prísnych bezpečnostných opatrení už poznáme aj kontúry ich postupného uvoľňovania. Zvlášť oceňujem, že uvoľňovanie opatrení bude závisieť od epidemiologického vývoja a že v konečnom dôsledku ho môžeme aj my všetci ovplyvňovať svojím správaním.“

Čakanie na usmernenia

Hoci vláda spolu s hlavným hygienikom oznámila 4 fázy uvoľňovania v pondelok, podrobnejšie inštrukcie živnostníkom nedala. Ani v utorok popoludní nebolo jasné, či si majiteľ môže prerobiť veľkú prevádzku na menšiu, alebo či si na kurte môžete zahrať štvorhru. „Nevieme, presne koľko hráčov môžeme pustiť na kurty, zatiaľ nemáme bližšie informácie,“ posťažovala sa nám prevádzkovateľka tenisového areálu neďaleko Bratislavy.

Úrad verejného zdravotníctva, ktorý mal vydať presné ustanovenia, podľa ktorých sa majú ľudia riadiť, poslal len strohú odpoveď. „Bližšia špecifikácia podmienok otvárania a činnosti prevádzok v prvej fáze bude predmetom opatrenia, na ktorom Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje,“ napísala hovorkyňa Dáša Račková.

Menej ako 100 nakazených

Ďalšie otváranie ekonomiky a služieb sa bude podľa predsedu vlády Igora Matoviča odvíjať od toho, ako rýchlo nám budú pribúdať nakazení. Ak hodnota indikátora bude menšia ako 100, budú sa prevádzky otvárať podľa zverejneného harmonogramu. „V prípade, ak rozpätie indikátora bude v intervale od 100 do 150, zachová sa otvorenie prevádzok z predchádzajúceho obdobia a nové prevádzky sa neotvoria. Ak zvýšenie indikátora bude nad 150, tak sa zatvoria prevádzky, ktoré boli otvorené v predchádzajúcej fáze,“ spresnil premiér. V pondelok pribudlo 26 nových prípadov, viac ako 2 600 testov bolo negatívnych. Dobrou správou je, že stúpa aj počet vyliečených ľudí. Bohužiaľ, pribudla aj ďalšia obeť z Domova sociálnych služieb v Pezinku. Spolu zákernému vírusu podľahlo 14 ľudí.

Prvá fáza - od dnes 22. apríla

obchody do 300 m2

služby do 300 m2

verejné stravovanie - cez predajné okienko

vonkajšie športoviská - bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC

ubytovanie - dlhodobé, bez stravy

vonkajšie trhoviská - podľa podmienok

predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov

Druhá fáza - najskôr od 6. mája

ubytovanie - krátkodobé, bez spol. stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb

kaderníctva, pedikúry a manikúry - podľa podmienok (na základe telef. objednávky, dezinfekcie pracovného miesta, s prestávkou 15 minút po každom klientovi, zoznam zákazníkov a kontaktných čísel na každého zákazníka)

vonkajšie turistické atrakcie

taxi služba - podľa podmienok

detské kluby do 10 rokov - podľa podmienok

bohoslužby a svadby - podľa podmienok

Tretia fáza - najskôr od 20. mája

obchody do 1 000 m2

služby do 1 000 m2

Štvrtá fáza - najskôr od 3. júna

kiná, divadlá

kúpaliská

hromadné podujatia

obchodné centrá

školy, škôlky

vnútorné športoviská

športové podujatia

ubytovanie

Ak by sme teraz neotvorili, skončíme Otvoriť galériu Na otvorenie sa chystali aj viaceré bratislavské zlatníctva. Zdroj: anc

Pre nich prišiel deň D! Oddnes môžu začať fungovať obchody s rozlohou predajnej plochy do 300 m2. Ako sa na to obchodníci pripravili? Deň pred otváraním prevádzok panoval v uliciach Bratislavy pokoj ako v uplynulých týždňoch korona krízy. V prevádzke bolo v čase obeda len zopár reštaurácií a kaviarní s predajom cez okienko, ale v obchodoch bolo zhasnuté a prázdno. Za výkladmi zlatníctiev a v predajni obuvi „U malého Baťu“ na Obchodnej ulici však bolo vidno, že sa niečo chystá.

„Predajňu otvárame,“ potvrdil Roman Pšenko, konateľ spoločnosti FootWork. Príprava na otvorenie predajne spočívala podľa neho najmä v zabezpečení hygienických podmienok, dezinfekcií a podobne. „Predpokladám, že rýchlo sa obnoví aj dovoz nového tovaru. Otváracie zľavy nechystáme, výpadok v tržbách sme mali skoro dva mesiace. Dôležité je, aby nás zase nezavreli,“ doplnil Pšenko.

Na otvorenie sa pripravovali tiež v predajni spodnej bielizne na Mariánskej. „Uvidíme, či nám to pomôže, ľudí je v meste málo...“ zamyslela sa majiteľka predajne Anna. S obavami na počet zákazníkov hľadí aj Silvia, majiteľka čajového obchodu Sakura na Záhradníckej ulici. „Keby sme teraz neotvorili, tak skončíme. Rozhodnutie vlády prišlo v najvyššom čase. Finančnú rezervu, ktorú som mala pôvodne odloženú na leto, dovolenku a podobne, som za ten mesiac vyčerpala. Potrebujem otvoriť, platiť účty, nájomné...“ uviedla Silvia.

Po 40 dňoch vynútenej pauzy otvorili obľúbené košické trhovisko na Dominikánskom námestí. Prednosť dostali predajcovia priesad. Aj tu platia prísne opatrenia, nakupovať naraz bude môcť asi 80 zákazníkov. Počet predávajúcich bol okresaný na maximálne 30.

Svetlo na konci tunela

Marta Zaťková, psychologička

- Vláda dala ľuďom ako keby noty, aby dopredu videli, ako sa bude postupovať a ako budeme postupne vidieť to svetlo na konci tunela. Ľudia, ktorí čakajú na to, že sa otvoria športoviská, kaderníctva či kozmetiky, vedia do svojich individuálnych plánov zaradiť všetky aktivity, ktoré boli pre nich zdrojom psychickej pohody.

Pomoc pre malé firmy

Martin Reguli, ekonomický analytik

- Ide o to, aby sa malé podniky, ktoré teraz výrazne trpia, vedeli vrátiť do aspoň obmedzenej prevádzky a vedeli sa zachrániť. Pretože po viacmesačnom výpadku by sa už zachrániť nedokázali. Z hľadiska širšej ekonomiky, keďže sme exportná ekonomika, je pre Slovensko kľúčové, kedy sa spustí plne predaj automobilov napríklad v Nemecku a príde ozdravenie v rámci celej EÚ.

Nevieme, čo bude ďalej

Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu

- Súčasné opatrenia sú často neuplatniteľné, mnohé zariadenia ich nevedia aplikovať. Nemyslime si, že keď sa, dajme tomu, v júni opatrením umožní prevádzka hotelov a reštaurácií, že ich zrazu budeme mať plné. To ani zďaleka. Chýba nám to najpodstatnejšie a to, čo bude ďalej.

Konečne máme plán

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

- Konečne máme nejakú predstavu. Vieme sa pripraviť v otázke vyjednávaní, napríklad ohľadom nájmu, alebo kedy môžeme počítať s tým, že zamestnanci budú môcť nastúpiť do práce.

Nikto s nami nič nekonzultoval

Branislav Masár, prezident Asociácie taxi SR

- Darmo budeme pustení my, keď ľudia nebudú môcť chodiť do kina, divadla či reštaurácie. Ale, samozrejme, bude tu klientela, ktorá bude potrebovať ísť k doktorovi, alebo si nakúpiť. V súvislosti s donáškou obedov pre seniorov by sme radi s vládou komunikovali, či to budú taxikári roznášať povinne alebo dobrovoľne.