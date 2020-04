Hviezda Oteckov Kraváriková čerstvo zamilovaná: Tajomný záber s veľavravným textom

Našla princa na bielom koni?! Zuzanu Kravárikovú (19) pozná celé Slovensko vďaka markizáckemu seriálu Oteckovia.

Hoci je nakrúcanie pre koronavírus pozastavené, mladá herečka sa rozhodne nenudí. Vyzerá to tak, že jej robí spoločnosť nový frajer.

Kraváriková sa za krátky čas stala známou. Vďačí za to tvorcom seriálu Oteckovia, ktorí jej ušili postavu na mieru. Seriálová Dorota má veľké množstvo fanúšikov, ktorých bude určite zaujímať novinka z jej súkromia. V živote usmievavej umelkyne sa objavil chalan, ktorého prezradil tajomný záber s veľavravným textom. „Láska s ochranou... #hashtag #netreba,“ napísala Zuzana k fotke, kde ju neznámy chlapec drží za ruku, a pridala aj srdiečko. Keď sa jej Nový Čas opýtal priamo, či má nového frajera, herečka na chvíľu stratila reč. „Ha, ha, ha, to je vtipné. No... ja by som sa ešte nerada k tomuto vyjadrovala,“ reagovala najprv herečka, ktorá túto otázku rozhodne nečakala.

Robí tajnosti

Zuzka detaily o svojom princovi prezradiť nechcela. „Je to taký kamarát, niečo také, lepší kamarát. Toľko k tomu poviem. Nechcem sa k tomu konkrétne vyjadrovať,“ vykrúcala sa potom Zuzana. Z jej reakcií však bolo jasné, že randí so zatiaľ neznámym chlapcom, o čom svedčí aj romantická fotka na instagrame.