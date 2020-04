Adriana Poláková zostala ako obarená, keď to uvidela: Strach o milovanú dcéru!

Obavy o svoje dieťa! Len nedávno šokovalo celý svet šialené vyčíňanie zubára Gabriela Wortmana († 51) v Kanade.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Počas 12 hodín zastrelil najmenej 18 ľudí. Práve ďaleko za veľkou mlákou má svoju dcéru moderátorka Adriana Poláková (44), ktorá zostala ako obarená.

Polákovej osemnásťročná dcéra Lucia je na pobyte v Kanade. „Pred tromi rokmi bola prvýkrát v Kanade, v Novom Škótsku. Zamilovala si to tam, a keď šla teraz vo februári, bola nadšená. Stále je nadšená. Ja už menej, teda ja vôbec. Najradšej by som ju mala doma. Ale teraz to nejde. A viem, že sme v tom spolu,“ napísala ešte v marci na sociálnej sieti moderátorka.

Z nedele na pondelok sa však práve v Kanade odohrala poriadna dráma. Šialený strelec Gabriel Wortman zabil 18 ľudí v provincii Nové Škótsko. Počas 12 hodín strieľal na ľudí a podpálil viacero domov.

Keď si Poláková prečítala tieto správy, onemela. „Decko moje... toľko sa tešilo do tej Kanady. Tak aby nestačila korona, pridal šialenec mne matke ustráchanej ďalšie vrásky. Streľba sa odohrala ďaleko, ale predsa len na tom istom ostrove. Nech je už dobre, prosím,“ zverila sa Poláková a pridala aj spoločnú fotku s dcérou.