Jordanov dres z OH predali za tisíce dolárov, LeBronov bol takmer trikrát drahší

Dres basketbalovej legendy Michaela Jordana (57) z olympijských hier v španielskej Barcelone vrátane autogramu americkej hviezdy vydražili v nedeľu za 216-tisíc amerických dolárov.

Pred troma rokmi by to bola rekordná čiastka za basketbalový dres. Šťastný majiteľ získal Jordanovu bielu "deviatku". Americký Dream Team si nastúpil v bielom oblečení v štyroch zápasoch na OH 1992 vrátane víťazného finále proti Chorvátsku. Spomenutý Jordanov dres predali už v septembri 1992 v rámci charitatívnej akcie za 17 500 dolárov, v roku 2013 ho niekto získal za 53 325 USD. Informácie priniesol web amerického denníka USA Today.

Červený dres Jordana z olympijských hier 1984 v Los Angeles predali v septembri 2017 za 273 904 dolárov, čo vyzeralo na dlhodobú rekordnú cenu v basketbale. Naďalej je to "olympijský rekord", ale o nové celkové maximum sa v marci postaral LeBron James. Jeho tričko zo Zápasu hviezd NBA (All-Star Game 2020) dosiahlo čiastku 630-tisíc dolárov.

Jordanove súčasti výstroja viackrát vyvolali značný záujem. Za jeho dres z posledného zápasu Chicaga Bulls v základnej časti sezóny v roku 1998 bol záujemca ochotný pred piatimi rokmi zaplatiť 173 240 USD. V roku 2017 predali pár tenisiek z OH 1984 v súčasnosti 57-ročného Američana za doteraz rekordnú sumu, pokiaľ ide o obuv použitú v basketbalovom zápase.