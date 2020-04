Trump reaguje na šokujúcu reportáž: Zisťujeme, či koronavírus vytvorili v čínskom laboratóriu

Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa jeho vláda snaží zistiť, či koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo medzitým povedal, že Peking by "mal ísť s pravdou von" a oznámiť, čo vie. Informovala o tom agentúra Reuters. Zdroj vírusu zostáva záhadou. Šéf zboru náčelníkov štábov Mark Milley v utorok oznámil, že velenie americkej armády sa prikláňa k názoru, že pôvod terajšej globálnej nákazy je prírodný a že koronavírus nebol vyvinutý v čínskych laboratóriách, ale nemožno to povedať s úplnou istotou.



Americká televízia Fox News v stredajšej reportáži uviedla, že koronavírus pochádza z wu-chanského laboratória. Za jeho vývojom ale podľa televízie nestála snaha Pekingu vytvoriť biologickú zbraň, ale skôr sa Čína snažila dokázať, že má rovnaké či väčšie schopnosti identifikovať a likvidovať vírusy ako Spojené štáty. Podľa reportáže sa v laboratóriu, kde sa vykonávajú experimenty s vírusmi, v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení niekto koronavírusom nakazil, a nákaza sa potom objavila na neďalekom trhovisku, kde sa predávajú divoko žijúce zvieratá.



Trump na tlačovej konferencii uviedol, že si je správ o úniku vírusu z laboratória vedomý. "Veľmi dôkladne skúmame túto príšernú situáciu, ktorá sa stala," povedal. Na otázku, či o tom hovoril so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom americký prezident odpovedal, že to nechce komentovať. "Jednoducho o tom nechcem hovoriť, v tejto chvíli to nie je vhodné," zdôraznil.



Prezident Trump sa počas trvania pandémie snaží klásť dôraz na pevné americko-čínske vzťahy. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že USA až doteraz záviseli na čínskych ochranných pomôckach, ktorých bol v amerických zdravotníckych zariadeniach zúfalý nedostatok. Wu-chanský inštitút virológie, ktorý je podporovaný štátom, už vo februári odmietol tvrdenie, že bol koronavírus umelo vytvorený v jednej z jeho laboratórií.

Pompeo v rozhovore s Fox News po tlačovej konferencii Trumpa uviedol, že"Čínska vláda musí ísť s pravdou von," povedal šéf americkej diplomacie s tým, že by Peking mal pomôcť vysvetliť, ako sa vírus začal šíriť.

Trump a ďalší politici vyjadrili nedôveru k tvrdeniu Pekingu, že v Číne koronavírusu podľahlo okolo 3000 ľudí a domnievajú sa, že skutočný počet je mnohonásobne vyšší. Trump v stredu zopakoval, že USA majú viac potvrdených prípadov, pretože viac testujú. S odkazom na čínske oficiálne údaje o počte infikovaných a mŕtvych Trump poznamenal: "Naozaj tomu niekto verí?"