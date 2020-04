Stravovanie počas pandémie: Ako nepribrať v čase koronavírusu? Na toto si dajte pozor

Väčšina z nás je viac ako mesiac medzi štyrmi múrmi, pretože prácu vykonávame v tom lepšom prípade z domu.

Medzi nové výzvy, ktoré sa v tejto situácii objavili, patrí stravovanie. Chladnička je vzdialená len pár metrov a stáva sa pascou na rýchle občerstvenie. Žiadna jedáleň, ktorá nám dáva predstavy o tom, čo by sme mohli jesť. A chodiť nakupovať každý deň podľa toho, na čo máme práve chuť, nie je dobrý nápad v čase korona krízy. A okrem toho to nie je vítané ani finančne. V súčasnosti nie je veľa bežných dôvodov na pohyb.

Za normálnych okolností je to cesta do práce a späť, chôdza medzi písacím stolom, kanceláriou a konferenčnou miestnosťou, keď spotrebujete dosť energie. Ak si to nekompenzujete prechádzkami alebo domácimi cvičeniami, denná potreba energie, ktorú pokrývame potravinami, sa zmenila. Ak nechcete skončiť korona krízu s pár kilami navyše, toto by ste mali mať stále na pamäti. „Ani v každodennom kancelárskom živote si mnohí nemôžu odbiehať jesť kedykoľvek,“ hovorí odborníčka na výživu Annika Fuchs v rozhovore pre BILD.

Problém: Málo času na zdravý obed

Riešenie:

„Tu je dôležité čo najlepšie si zorganizovať nový každodenný život. Patrí sem napríklad plánovanie jedla na celý týždeň a časy prípravy jedál,“ vysvetľuje Fuchsová. Komu chýba čas na prípravu zdravého a vyváženého obeda, najlepšie spraví, ak si pripraví obed na nasledujúci deň v predchádzajúci večer. „Alebo varte väčšie množstvá, ktoré môžete zmraziť na porcie a podľa potreby ich ľahko rozmraziť,“ radí odborníčka na výživu.





Problém: Nedostatok pohybu

Riešenie:

„Do vášho každodenného života by ste mali čoraz viac integrovať pohyb, napríklad pomocou online športových kurzov alebo jednoduchých pohybov navyše, ako je napríklad drepovanie pri vešaní bielizne, aby sa zvýšila spotreba energie,“ radí expertka.





Problém: Lenivosť

Riešenie:

Alternatíva pre tých, ktorým zvyšovanie výdaja energie nevonia, je znižovať jej príjem. Prispôsobte ho novej situácii v home-office. Fuchsová: „To znamená, obmedzte energeticky náročné potraviny s množstvom cukru alebo tuku, ako sú napríklad sladkosti, sladené ovocné jogurty alebo limonády. Namiesto toho jedzte viac ovocia, zeleniny a celozrnných produktov.“





Problém: Časté maškrtenie

Riešenie:

Nevypĺňajte si čas jedením z dôvodu nudy alebo frustrácie z koronavírusu rôznymi snackmi, sladkosťami alebo hranolčekmi. Stravujte sa len v pevne stanovených časoch. „Občerstvenie medzi tým nie je riešením. Dôležité je, čo a koľko zjete. S čistým svedomím si môžete dať napríklad hrsť orechov alebo ovocie,“ hovorí Fuchsová, ktorá pracuje tiež ako poradkyňa pre Dr. Oetker.





Problém: Veľa konzervantov

Riešenie:

V čase karantény nemôžete jesť len konzervované ravioly alebo polievky. Ak však nechcete, alebo nestíhate robiť jedlo bez konzerv, môžete ho kombinovať s inými prísadami a zvýšiť tak kvalitatívnu výživovú hodnotu. Najjednoduchšie je doplniť ho čerstvým šalátom, ktorý vám chutí.