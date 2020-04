Sagan o tvrdej realite života s Katarínou a Marlonom v Monaku: Za synom musím dochádzať

Nerobí to často. Cyklistický fenomén Peter Sagan (30) je známy tým, že nerád vyhľadáva mediálnu pozornosť.

Obzvlášť v situácii, keď vo svete vyčíňa smrtiaci vírus, sa snaží držať v úzadí. Po dlhom čase však prelomil mlčanie a prehovoril aj o súkromí. Zrejme nechtiac o sebe prezradil viac, ako sám chcel.

Pandémia koronavírusu robí vrásky aj nášmu Tourminátorovi. „Nechcel som na seba zbytočne strhávať pozornosť teraz, keď ľudia po celom svete trpia. Momentálne som doma v Monaku. Mne aj mojej rodine sa darí dobre. Poctivo trénujem každý deň na kolieskových korčuliach a cyklistickom trenažéri. Normálne trénovanie a pretekanie na bicykli mi však veľmi chýba. Taktiež aj chalani z cyklistického sveta. Musíme však rešpektovať nariadenia vlády. Pre každého z nás je to náročné. Pre niekoho viac, pre niekoho menej. Nikto nevie, čo bude ďalej. Musíme len čakať,“ spustil na sociálnych sieťach Sagan.

Aj on musel určitý čas stráviť v karanténe. „Po pretekoch Paríž – Nice som bol v top forme a pripravený na jarné klasiky. Osud to však zariadil inak, a tak som teraz doma. Po príchode do Monaka som musel stráviť 21 dní v karanténe vo svojom byte. Nikde som nechodil. Jedlo mi nosil môj tímový kolega, pretože som nemohol ísť ani len na nákup. Dokonca aj syna som videl až po troch týždňoch,“ dodal.

Otec Sagan pridal aj prekvapujúcu informáciu: „Marlon býva odo mňa 800 metrov. Každý deň za ním dochádzam. Alebo sa prejdem pešo, alebo zoberiem skúter. Je to len z garáže do garáže. Syn ma robí veľmi šťastným. Motivovaný v cyklistike som hlavne kvôli nemu, takže sa nedá povedať, že by som momentálne motiváciu nemal. Ak sa tento rok začne pretekať, tak na to určite budem pripravený,“ vyhlásil trojnásobný majster sveta. Všetkým tak naznačil, že s Katarínou, s ktorou sa rozišiel v lete 2018, v jednej domácnosti nebýva.



MS zrejme vynechá

Slovenských fanúšikov na záver, prirodzene najviac zaujímalo, či sa Peter pokúsi tento rok zabojovať o rekordný štvrtý titul zo svetového šampionátu. Odpoveď ich však zrejme nepotešila. „Majstrovstvá sveta by mali byť tento rok veľmi ťažké. Skôr sa prikláňam k tomu, že sa na nich nezúčastním. Možno však organizátori spravia nejaké zmeny. V takom prípade sa rozhodnem podľa toho, aký bude profil. Ale skôr bude moja odpoveď nie ako áno,“ uzavrel Sagan.