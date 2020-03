Slováci sú nepoučiteľní, polícia zúri: Pri fotkách spred oddelenia dokladov vás bude zdvíhať zo stoličky

Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady.

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením dokladov.

„Mimoriadne opatrenia krízového štábu smerujú k tomu, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste, a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe. Tieto opatrenia neslúžia na to, aby si verejnosť vybavovala svoje záležitosti na úradoch,“ upozornila trenčianska polícia.

Opatrenia slúžia v prvom rade na to, aby sa nenaplnil katastrofický scenár z Talianska, Španielska alebo iných štátov. „Ide o nás všetkých,“ zdôraznila polícia.Kašlať a kýchať je potrebné do papierových vreckoviek, ktoré sa majú následne zahodiť do koša. Je nutné dodržiavať základné hygienické návyky, dbať na dôkladnú hygienu rúk a aj v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.