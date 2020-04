Tomi Kid si poriadne zatrénoval so synom: Verím, že sa tento zlý sen čoskoro skončí

Jeden z najznámejších boxerov Slovenska Tomi "Kid" Kovács (42) je konečne doma so svojou rodinou.

Šéf boxerskej federácie Tomi Kid Kovács sa pred pár týždňami so svojimi reprezentačnými zverencami vrátil z olympijského turnaja v Anglicku a všetci okamžite nastúpili do povinnej domácej karantény v Tomiho Akadémii v Matúškove.

Tú si následne ešte museli predĺžiť po tom, ako boxerovi Andrejovi Csemezovi diagnostikovali koronavírus. Teraz je už však Tomi so svojou rodinou, synom Kristiánom a manželkou Dominikou. Spolu čakajú prírastok do rodiny. Celá rodina sa poctivo udržuje vo forme. Nezastavilo ju ani tehotenské bruško: Manželka Tomiho Kida si dala poriadne do tela

"Dnes sme si s mojím synčekom dobre zatrénovali... boli sme šťastní a spokojní! Povedal som mu, už by som tu chcel mať veľa detičiek na tréningoch a nech sa už všetko vráti do normálu. Odpoveď od Kristiánka - Nie, nám je dobre doma spolu, bez veľa práce a hlavne bez školy! Však sme šťastní spolu, nie? Deti sú naša BUDÚCNOSŤ," napísal Tomi pod video z tréningu, kde si so synom Kristiánom dávajú poriadne do tela. Pridal aj odkaz o dobe, kedy sa na celom svete šport úplne zastavil.

"Chýba mi šport, pohyb. Chýbajú mi ľudia. Chýba mi voľnosť a sloboda, Spomalili sme... Aj keď túto situáciu s mojou milovanou rodinkou znášame dobre, vzájomne sa podporujeme a užívame si spoločné chvíľky, ale už by bolo na čase sa zbaviť tohto stavu. Počúvam a počúvam, ako sa ľudia boja už nielen choroby, ale hlavne neistoty, chudoby, budúcnosti! Áno máme to všetci ťažké... Musí sa to zmeniť, lebo tento stav nám obyčajným, pracujúcim ľuďom určite nevyhovuje. Ešte možno prvé týždne si ľudia povedia, aspoň si oddýchnem, ale po mesiacoch príde to, čo určite nikto z nás nechce. Strach sa premení na nenávisť. Ja len verím, že sa tento zlý sen čoskoro skončí a zobudíme sa do krajšieho dňa," napísal prezident Slovenskej boxerskej federácie.